Müller Cecília: a harmadik hullám csúcsán állunk

Az operatív törzs tájékoztatójának elején elsőként Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese emlékeztetett a 3,5 millió oltottnál életbe lépő fokozatos könnyítésekre:

Eszerint a vendéglátóhelyek teraszai reggel 5 és este fél 10 közt lehetnek nyitva, a teraszokon nem, de a belső terekben továbbra is kötelező a maszkviselés, és bent nem lehet fogyasztani.

A rendőr alezredes beszélt arról is, hogy a határokon május 23-ig ellenőríznek, míg a beutazók hatósági házi karantén alóli mentesüléséhez továbbra is két negatív PCR-tesztre van szükség.

A maszkviselési szabályokat 517, míg a kijárási korlátozásokat 224 ember szegte meg az elmúlt 24 órában. Az elrendelt új házi karanténok száma 6228, így összesen 50 446-an vannak ilyen korlátozás alatt – közülük 3799-en kommunikálnak a hatósággal a mobilalkalmazáson keresztül.

Most tetőzik a harmadik hullám

Müller Cecília szerint jelenleg a harmadik hullám csúcsán állunk, a tapasztalt csökkenés azonban rendkívül törékeny, így messzemenő tendenciát még nem lehet levonni, és legalább egy hétig még arra kell számítani, hogy a jelenlegi szinten maradhat a fertőzöttek száma.

Beszélt arról is, hogy akár órák alatt is súlyosan romolhat a betegek állapota, így fontos, hogy ne fertőződjünk meg, és az oltást vegyük fel. Továbbra is zajlik a védőoltási program, 3,1 millióan már megkapták az első vakcinát, ez a teljes lakosság 32 százalékát jelenti. Korcsoportra bontva is elárult néhány adatot – a 65 év feletti regisztráltak 95 százalékát, míg az aktív korosztályba tartozó regisztráltak (18-59 éves) felét már beoltották.

(Forrás: Youtube/M1) (Forrás: Youtube/M1)

Az országos tisztifőorvos figyelmeztetett arra is, hogy bár a nyájimmunitásban sokan bíznak, az egyéni védelem nagyon fontos, és nem tanácsos abban reménykedni, hogy az oltakozók megvédik a nem beoltottakat. Ezért ismételten mindenkit arra kért, hogy regisztráljon és oltassa be magát.

A vírus reprodukciós rátájával kapcsolatban elmondta, hogy ez a napokban 1 alá csökkent – ez a mutató azt méri, hogy egy fertőzött hány embernek adja át a betegséget, ha ez a szám tartósan egynél kevesebb, akkor kezdhet el lényegesen csökkeni a fertőzöttek száma.

Az iskolák részleges hétfői újranyitásáról beszélve emlékeztetett arra, hogy továbbra is fontos a járványügyi szabályok betartása, mind a felnőttek, mind a gyerekek esetében.

Arra a kérdésre, hogy készül-e arra a kormány, hogy esetlegesen ismétlő oltásokra legyen szükség ősszel az országos tisztifőorvos elmondta, hogy erre egyelőre még nincsen pontos válasz. Egyelőre csak azt tudjuk, hogy a mostani helyzetben a két oltás védettséget nyújt, azt nem lehet tudni, hogy hogyan mutálódik a vírus, de a gyártók is folyamatosan vizsgálják az ellenanyagszinteket és a sejtes immunitást.