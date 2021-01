Müller Cecília szerint indokolt fenntartani a korlátozásokat

Eddig csaknem 21 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be a jelenleg működő 25 oltóponton - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: az oltópontok nagy forgalmat bonyolítanak le, így a városi kórházakkal szeretnék bővíteni azok körét, és tervezik a háziorvosok bevonását is az oltásba. Ezért a szakember arra kérte a háziorvosokat, hogy ők is minél hamarabb kérjék maguknak a védőoltást. Az országos tisztifőorvos szerint a háziorvosi rendelők alkalmasak az oltások tömeges beadására, hiszen minden feltétel adott; tudják hűteni az oltóanyagot és a sürgősségi ellátásra is fel vannak készülve.

Müller emlékeztetett arra, hogy kedden 39 ezer adag védőoltás érkezett Magyarországra, idáig már 78 ezer ember oltására elég vakcinát szállítottak az országba. A jövő héten újabb szállítmány, majd azután hetente további oltóanyag-mennyiség érkezik majd.

Elmondta azt is, hogy az eddig beoltottaknál nem jelentkeztek különösebb egészségügyi problémák. Eddig öt mellékhatás-bejelentés érkezett, ezek kivizsgálása zajlik. Jellemzően kiütés, izomremegés a tünet. Ezek "múló reakciók", nem súlyosak - mondta. Az országos tisztifőorvos közölte azt is, hogy eddig Magyarországon nem azonosították a Nagy-Britanniából származó vírusmutációt. Hozzátette azonban, hogy számos vizsgálat zajlik a vírus örökítőanyagának feltárására.

Müller Cecília szerint a járvány elleni védekezés érdekében meghozott intézkedéseket január 11. után is indokolt fenntartani, azonban - mint mondta - erről a kormány dönt. Hozzátette: Európában továbbra is tart a járvány, a környező országokban ismét jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma.

Szerdától feloldották a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területéről induló polgári légi járművek leszállási tilalmát Magyarországon - közölte Kiss Róbert alezredes. Kiss hangsúlyozta: a leszállási tilalom a beutazási korlátozásokat nem érintette, így az Egyesült Királyság területéről Magyarországra személyforgalomban érkező magyarok a jogszabály által előírt karanténkötelezettség alapján, a járványügyi hatóság egyedi közigazgatási döntése nélkül is automatikusan hatósági házi karanténba kerülnek.