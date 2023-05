Nagy erőkkel nyomul a Balkánon egy magyar cég

Az elmúlt időszakban tovább erősítette régiós jelenlétét a Prohuman. A 7 országban jelen lévő vállalat a múlt héten jelentette be, hogy megvásárolta az egyik vezető szerbiai HR-szolgáltatót, most pedig a szlovén leányvállalatot is erősebb növekedési pályára állítja. A változások egyik jeleként tovább bővíti szolgáltatási portfólióját a szlovén piacon, és mostantól ott is Prohuman márkanévvel működik tovább a vállalat.

Minderről a Prohuman ügyvezető igazgatója és társalapítója, Juhász Csongor számolt be egy Ljubljanában tartott üzleti fórumon. A szakember hangsúlyozta: a szlovén és magyar munkaerőpiac sok közös vonást mutat, ilyen például a tartós és mély munkaerőhiány jelensége. „A kelet-közép-európai országok számára új és talán először sokkoló jelenség volt, hogy tartósan munkaerőpiaci túlkínálat alakult ki” – foglalta össze Juhász Csongor.

Magyar ötletek a régiós munkanélküliség enyhítésére?

Az ügyvezető kitért rá, hogy a hazai piacvezető szerep után 2024-re a régió vezető HR-szolgáltatójává váljon. „Az elmúlt évek munkájának eredményeként komoly regionális jelenlétet tudtunk kialakítani. Romániában, Szlovéniában – ahol mostantól Prohuman Slovenia néven folytatjuk - már bekerültünk az öt legnagyobb szolgáltató közé, aktív piaci szereplők vagyunk Németországban, Ausztriában és Horvátországban, míg a szerbiai jelenlétünket most erősítettük még tovább a CityScope HR-szolgáltató akvizíciójával” – emelte ki Juhász Csongor.