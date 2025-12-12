5p
Makró Hitel Munkáshitel

Munkáshitel: mélyrepülés októberben

mfor.hu

Csak 2025 januárjában, a konstrukció indulásának első hónapjában szerződtek le kevesebb munkáshitelre a magyarok, mint idén októberben.

Ez azt mutatja, hogy az Otthon Start Program sem volt képes népszerűbbé tenni a dolgozó, felsőfokú végzettséggel nem rendelkező és felsőfokú oktatási intézményben nem tanuló fiatalok számára elérhető kamatmentes kölcsönt. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint megfontolandó lehet a szigorú jogosultsági feltételek újragondolása, máskülönben a munkáshitel szerepe tovább csökkenhet, még ha a megszüntetésére nem is lehet egyelőre számítani.

A 2025. januárban induló, akár 4 millió forint összegű, kamatmentes, szabad felhasználású, ingatlanfedezet nélkül felvehető munkáshitelre az indulást követő második és harmadik hónapban még 28,57, illetve 21,20 milliárd forint összegben szerződtek le a magyar bankok, ám azóta folyamatosan csökken az érdeklődés a konstrukció iránt – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A feltételek kedvezőek, de...
Fotó: Depositphotos

Sokan reméltek felfutást az Otthon Start Program szeptemberi indulását követően, ugyanis a munkáshitel akár önerőként is felhasználható hozzá, ami 10 százalékos önerőt feltételezve akár egy 40 millió forintos lakás megvásárlásához is elegendő lehet.

A munkáshitelen azonban ez sem tudott segíteni, hiszen míg szeptemberben augusztushoz képest volt egy 7 százalékos növekedés a szerződéses összegben, októberre ez elolvadt. A 9,68 milliárd forint szerződéses összeg pedig a második legalacsonyabb érték a termék eddigi pályafutása során, és csak minimálisan múlja felül a bevezetés első hónapjának 9,41 milliárd forintját.

Nagyon más pályát fut be a babaváró és a munkáshitel

Hiába jár a munkáshitel mellé a nőknek gyermekvállalási támogatás – a második gyereknél elengedik a fennálló tartozás 50 százalékát, míg a harmadiknál a tartozás lenullázódik –, láthatóan kevésbé mozgatja meg a fiatalok fantáziáját, mint a babaváró kölcsön. Az ugyancsak önerőként felhasználható babaváró új szerződéseinek összege ugyanis 22,80 milliárd forintra emelkedett októberre, ami augusztushoz képest 24 százalékos bővülés, és idén a legmagasabb érték.

A babaváró és a munkáshitel eltérő pályáját az is jól érzékelteti, hogy miközben 2025 február és április között az újonnan kötött munkáshitel szerződések értéke meghaladta a babaváró kötésekét, októberben az előbbi már kevesebb mint felét tette csak ki.

A BiztosDöntés.hu gyűjtése szerint a két támogatott hitel népszerűsége közötti különbség a bankok ajánlataiban is tükröződik: míg a munkáshitelnél nem adnak jóváírást az igénylőknek, a babavárónál 130-180 ezer forintot is kínálnak a bankok, ami bankszámla nyitásával még tovább növelhető.

A Gránit Bank például 180 ezer forint jóváírást ad, ha a Babaváró hitelt 2025. december 31-ig igénylik, és a hitelt 2026. január 31-ig folyósítja. Az akció feltétele, hogy az adósok mindegyike vállalja, bankszámlát vezetnek a Gránit Banknál.

A CIB Bank és az UniCredit Bank ugyancsak 180 ezer forint jóváírást fizet. A CIB-nél az aktuális promóció feltétele, hogy a kölcsön igénylése és teljes körű befogadása 2025. december 31-ig, továbbá a kölcsön folyósítása legkésőbb 2026. február 13-ig megtörténjen. Az UniCreditnél az akció 2026. január 31-ig, vagy visszavonásig érvényes, míg a hitelt legkésőbb 2026. március 31-ig kell folyósítani.

Az Erste 150 ezer forintot fizet utólag, ám itt feltétel, hogy a hitelösszeg 11 millió forint legyen, valamint a pár mindkét tagjának rendelkeznie kell számlával a banknál, amelyeket a futamidő végéig fenn is kell tartani.

Az MBH Bank 130 ezer forint jóváírást és 50 ezer forint értékű Brendon digitális utalványt ad a legalább 10 millió forintot igénylőknek az év végéig érvényes akció keretében.

Miért csökken a munkáshitel népszerűsége?

Fülöp Norbert Attila szerint a csökkenő népszerűség oka nem a kondíciókban keresendő, hiszen a munkáshitel kamatmentes, szabad felhasználású és ingatlanfedezet nélkül igényelhető, így rendkívül versenyképes. Ugyanakkor a jogosultsági feltételek szigorúak, így erősen korlátozott azok köre, akik ezek mindegyikét teljesíteni tudják.

Az igénylőnek például el kellett múlnia 17 évesnek, de nem töltheti be a 26. életévét, nem lehet felsőoktatási végzettsége, és a kölcsön igénylésekor nem tanulhat felsőoktatási intézményben.

Ezen kívül elvárás a legalább 3 hónapos TB jogviszony, a legalább heti 20 órás munkaviszony, a büntetlen előélet, a köztartozás mentesség, a magyarországi lakcím, de a fiatalnak vállalnia kell azt is, hogy a hitel folyósítását követő 5 évben rendelkezni fog magyarországi lakcímmel, az országban dolgozik és él életvitelszerűen.

A szakértő szerint az idő előrehaladtával, a még potenciális igénylőnek tekinthető fiatalok számának csökkenésével a munkáshitelre jogosultak köre is folyamatosan zsugorodik majd, ezért a jelenlegi feltételekkel a jövőben sem várható komolyabb felfutás. Ezzel a konstrukció súlya fokozatosan csökkenhet a lakossági hitelpiacon.

Megfontolandó lehet ezért akár kiterjeszteni az igénylés lehetőségét: például azokra a felsőoktatási végzettségűekre, akik alkalmazottként vagy vállalkozóként kívánják elindítani a karrierjüket. Ez azért is segíthet, mert a felsőoktatási végzettségű munkavállalók jövedelme rendszerint magasabb, így a bankok részéről könnyebben hitelezhetők.

A felsőoktatásban tanulóknál viszont a kiterjesztés nem tűnik indokoltnak a BiztosDöntés.hu szakértője szerint, hiszen számukra a Diákhitel konstrukciók megfelelő segítséget jelentenek.

