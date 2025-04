A munkavállalók fele új állást keres

Kapcsolódó cikk A szülők tartozásait is eltüntetheti a munkáshitel Nem meglepő, hogy hitelkiváltásra használják fel, hiszen kamatmentes konstrukcióról van szó.

„A meghosszabbodott váltási idő legfőbb oka az, hogy a munkaerő toborzása lassult, míg a munkavállalói aktivitás továbbra is élénk, ezáltal egyre fokozódik a verseny az üres pozíciókért” – világított rá Dencső Blanka.

Egyre tovább fontolgatjuk a munkahelyváltást és a következő pozíció megtalálása is több időbe telik, mint egy évvel korábban. Az új lehetőségre nyitott válaszadók átlagosan két hónappal hosszabb ideig gondolkodnak a váltáson a döntésük meghozatala előtt (13 hónap), mint tavaly ugyanebben az időszakban (11 hónap). Hasonlóan lassuló folyamat figyelhető meg az álláskeresés második, aktív szakaszában is: azok körében, akik munkahelyet váltottak az elmúlt egy évben, az arra fordított idő az első lépéstől a munkába állásig számottevően nőtt, a 2024 év elején mért 3-4 hónapról 5-6 hónapra.

„A jelenleg máshol foglalkoztatott potenciális jelöltek nincsenek rákényszerülve egy új állás minél gyorsabb megtalálására, így az ő bevonzásukhoz elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás az egyes szektorokra jellemző, aktuális munkaerőpiaci trendekről, hogy a konkurenciához viszonyítva versenyképes alternatívát tudjanak kínálni a cégek. Ennek egyik kulcseleme a transzparencia, ezért is javasoljuk a bérezés feltüntetését az álláshirdetésekben, ami nemcsak a megfelelő célcsoport megszólítását segíti elő, hanem hozzájárul a toborzási folyamat hatékonyságához, csökkentve az idő- és költségráfordítást is” – emelte ki Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője.

A legfőbb mérlegelési szempontok változatlanok tavaly óta: egyértelműen a fizetés és juttatási csomag szerepel az álláskeresők fontossági sorrendjének élén, ezt követi a munkahely elhelyezkedése, a munkarend és munkaidő, majd a munkakörülmények. Továbbra is meghatározó döntési tényező egy váltáskor, hogy milyenek a leendő munkatársak (minden harmadik munkavállaló számára ez fontos szempont).

