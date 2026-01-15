4p

Mutatjuk az Otthoni Energiatároló Program pályázatának tudnivalóit

Február 2-val hivatalosan is elstartol az Otthoni Energiatároló Program, amelynek pályázati anyagát szerdán tették közzé. A Magyar Akkumulátor Szövetség szakmai részvételével kidolgozott program keretében a magyarországi háztartások napelemes rendszerek energiatároló egységeinek finanszírozására igényelhetnek támogatást. A program összesen 100 milliárd forintos keretösszeggel indul el, amelyből háztartásonként 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást lehet kérelmezni.

Egyedülálló lehetőséget kínál a magyar háztartások számára az otthoni energiatárolás feltételeinek megteremtésére, ezáltal az otthonok rezsiköltségeinek csökkentésére és energiafüggetlenégük megvalósítására az Otthoni Energiatároló Program, amelynek elindítását 2025. december 10-én jelentette be a kormány.

A kezdeményezés célja, hogy a napelemes rendszerekkel termelt villamos energia az otthonokban eltárolható és később felhasználható legyen, ezzel csökkentve a háztartások áramszámláit. A családok rezsiterheinek mérséklése mellett a programban megvalósuló fejlesztések az országos áramhálózat tehermentesítéséhez is hozzájárulnak.

A program keretében legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető háztartási akkumulátorrendszerek telepítésére, ami a beruházás költségeinek akár 80 százalékát fedezheti minden egyes nyertes jelentkezőnél. 

Háztartásonként 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás kapható
Február 2-től várják a jelentkezéseket az Otthoni Energiatároló Programra

A január 15-én közzétett kiírás alapján olyan magánszemélyek pályázhatnak minimum 10kWh kapacitású energiatároló létesítésére, akik rendelkeznek már napelemmel (háztartási méretű kiserőművel), vagy vállalják annak telepítését. A támogatásból minden olyan költség elszámolható, amely a villamosenergia tároló beszerzéséhez és beépítéséhez kapcsolódik: villamosenergia tároló beszerzése, inverter beszerzés, a tervezés, engedélyezés, pályázati adminisztráció költsége és a mérőhely szabványosítása, valamint a fázisbővítés is.

Az Otthoni Energiatároló Programra február 2. és március 15. között adhatók be a pályázatok a kormany.hu/otthonienergiatarolo felületen. Az elbírálás során előnyt élveznek az éves szaldó elszámolásból már kikerült, illetve az éves szaldó elszámolásból 2030-ig kikerülők; ezt követően pedig az 5000 fő alatti településen bejelentett állandó lakhellyel rendelkezők.

A hazai szakcégek is bekapcsolódtak a program előkészítésébe

A program részleteinek kidolgozásában a Magyar Akkumulátor Szövetség szakmai partnerként vett részt.

Ennek részeként a – számos, napelemes technológiával is foglalkozó vállalkozást tömörítő – Szövetség az Energiaügyi Minisztérium által előzetesen kidolgozott pályázati tervezetet tagvállalataival véleményeztette annak érdekében, hogy a pályázati lehetőséget a legtöbben tudják kihasználni a megcélzott háztartások közül. A Magyar Akkumulátor Szövetség tagsága a pályázati struktúra, elbírálás módja, jogosultság, műszaki feltételek, finanszírozás, kivitelezők köre és adminisztráció kapcsán tett észrevételeket.

Évről évre újabb rekordok dőlnek meg Magyarországon a beépített naperőmű-telepítésekben, de önmagában ez nem elég a fenntartható energiaátmenet megvalósításához. Kulcsfontosságú, hogy energiatároló rendszerek is kiépüljenek – mind ipari, mind lakossági szinten – az energiafüggetlenség és ellátásbiztonság érdekében. A Magyar Akkumulátor Szövetség céljai közé tartozik olyan magyarországi jogszabályi és piaci környezet kialakításának elősegítése, amely támogatja az energiatárolási megoldások elterjedését, gazdaságos működését és integrációját a villamosenergia-rendszerbe – ezért az Otthoni Energiatároló Program kidolgozásához örömmel nyújtottunk szakami támogatást. Felhívásunkra számos, az akkumulátoros energiatárolás területén szakértő tagvállalatunk kapcsolódott be az előzetes szakmai egyeztetésekbe, visszajelzéseik alapján pedig a megcélzott lakosság részéről is hatalmas érdeklődés várható a pályázat iránt” – mondta Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője.

