Na, kihez utazik pénteken Orbán Viktor? Igen, hozzá

Panyi Szabolcs, a VSquare oknyomozó portál munkatársa szerint
„Orbán Viktor november 28-án pénteken Moszkvában a Kremlben találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel”.
Ezt egy „az út részleteit jól ismerő, megbízható forrás” árulta el Panyinak, aki további részleteket a VSquare csütörtöki hírlevelében ígért.
A 24.hu megkérdezte a Kormányzati Tájékoztatási Központot, ahol nem cáfolták az értesülést, hanem csak annyit közöltek:
„A miniszterelnök külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatjuk a nyilvánosságot.”