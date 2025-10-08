Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Hitel

Nagy a vállalkozói érdeklődés a 3 százalékos fix kamattal elérhető hitelek iránt

A 3 százalékos konstrukció nagyon kedvezményes.

Már az első két nap azt mutatja, hogy nagy a vállalkozói érdeklődés a Széchenyi Kártya Program keretében egységesen 3 százalékos fix kamattal elérhető hét hiteltermék iránt – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára szerdán a TV2 Mokka című műsorában.

Szabados Richárd hangsúlyozta, hogy a 3 százalékos konstrukció nagyon kedvezményes, hiszen a jegybanki alapkamat több mint egy éve 6,5 százalék. Példaként említette, hogy azoknál a hiteltermékeknél, ahol 1,5 százalékpontos volt a kamatcsökkentés, ott egy 100 millió forintos hitelnél ez évente 1,5 millió forintos segítséget jelent a vállalkozásoknak. Az egyéni vállalkozóktól a középvállalkozásokig igényelhetik a hitelt, tehát széles kört ér el, a tárca számításai szerint a Magyarországon működő 900 ezer cég mintegy 25 százalékát – ismertette az államtitkár.

Az ajánlati csomagot úgy állították össze, hogy tartalmaz beruházásokkal kapcsolatos finanszírozásokat és szabad felhasználású hiteleket is, amelyeknél eldönthetik a cégek, mire fordítják a pénzt. Van olyan termék, amelyre újonnan induló vállalkozások, illetve egyéni vállalkozók is tudnak jelentkezni – hívta fel a figyelmet. Szabados Richárd kifejtette: ha a vállalkozások olcsóbban tudnak forráshoz jutni, az számszerűsíthető, kézzelfogható segítség. A hitel bekerül a gazdaságba, és ehhez várhatóan a vállalkozások is hozzátesznek saját forrást. A kormány gazdasági növekedést megtámasztó hitelkeresletet szeretne generálni az új termékkonstrukcióval – mutatott rá.

