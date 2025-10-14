Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Közbeszerzés sportingatlan

Nagy adótartozással rendelkező cég tulajdonosa nyerte el a százhalombattai sportcsarnok felújítását

Kormos Olga
Kormos Olga

Ugyan a korábbi pályázaton alvállalkozóként Mészáros Lőrinc cége nyerte el a Mol-finomító városának közbeszerzését, ám az idén újra kiírt tendert végül a siófoki kézilabdaklub tulajdonosa vitte el. Bár az nem jó ómen, hogy nyáron kikapcsolták a villanyt a siófoki kézicsarnokban és a hozzá tartozó sportszállóban a nagy adótartozás miatt.

A százhalombattai önkormányzat az ABK Építésziroda Kft.-vel korábban már elkészítette az új sportcsarnok terveit, és ez alapján kereste a felújítási munkák generálkivitelezőjét, amely a 45 éves sportkomplexum teljes ráncfelvarrását elvégzi.

A közbeszerzést a székesfehérvári Strukta Group Kft. nyerte el mintegy 5 milliárd forint értékben.

A multifunkciós csarnoknak elsősorban az NB-1/B kézilabda mérkőzések megrendezéséhez szükséges feltételeknek kell megfelelnie, de egyéb sporteseményeket és rendezvényeket is szeretnének majd megrendezni itt. Az átalakított létesítmény küzdőtere meghaladja majd az 1280 négyzetmétert, de az emeleti ráépítésekkel már összesen 4500 négyzetméter lesz majd. A nézőtéri ülőhelyek száma a mobil és fix lelátókon 1243 fő, futsal mérkőzéseken maximálisan 1000 fő, míg egyéb eseményeken a küzdőtéri állóhelyekkel együtt 2400 főt tud majd befogadni. Az akadálymentesített, napelemes modern csarnokba még lift is kerül. Az épület körül megújul a környezet, elektromos töltőhelyek és busz parkolók, illetve VIP parkolóhelyek létesülnek.

A 2025. október 2-án aláírt szerződés érdekessége, hogy kiköti: az építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás.

S mivel az elvégzendő feladatok egymással is összefüggnek, és összehangolt munkát követelnek, így a beszerzés részajánlati körökre történő megbontása gazdaságilag észszerűtlen. Így alvállalkozásban a projekt mindössze 4 százalékát végezhetik egyéni vállalkozók.

Az új sportcsarnok tervei már kész, de a generálkivitelezést új szereplővel fejezik be
Fotó: Százhalombattai Tükör

Ennek oka minden bizonnyal abban kereshető, hogy 2022-ben egyszer már kiírták a sportcsarnok feltételes közbeszerzését. Akkor a nyertes kivitelezők 6 052 722 162 forintért vállalták a munkát, ami az eredetileg tervezett összeg duplája volt. Az akkori nyertes az EB Hungary Invest Kft.-Thermo Épgép Kft. párosa lett, amely alvállalkozóként bevonta Mészáros Lőrinc cégét, a ZÁÉV Építőipari Zrt.-t – ezt akkor az Átlátszó írta meg. A tervezett finanszírozást az egykori EMMI központi költségvetéséből fedezték volna. Vezér Mihály Százhalombatta polgármester akkor azt mondta: „A beruházás megkezdésének feltétele, hogy az állam biztosítsa a megígért mintegy 8 milliárd forintos forrást, a 100 százalékos állami támogatást”.

A testület csak akkor kötötte volna meg a kivitelezőkkel a szerződést, amikor a kormányzat rendelkezésre bocsájtja a pénzügyi forrást – s mivel ez nem történt meg, a város nem a régi nyertesekkel folytatja terveit, hanem inkább új pályázatot hirdetett.

Az új nyertes

A város reményei szerint az új nyertessel, a Strukta Group Kft.-vel végre valóban elindulhat a nagyívű fejlesztés, bár nem biztos, hogy örülnek a hírnek, miszerint a cég tulajdonosának egy másik vállalkozása, a siófoki kézilabdaklub a nyáron bajba került 130 milliós forintos tartozása miatt.

Ezért a nyáron a siófoki kézicsarnokban és a hozzá tartozó sportszállóban kikapcsolták a villanyt. Erről már a Magyar Narancs írt, amely kereste Fodor Jánost, a klub elnökét (egyben a Strukta Group Kft. tulajdonosát), akiről úgy tudják, hogy jelentős fideszes kapcsolatai vannak, nagyon jóban van még Orbán Viktor miniszterelnökkel is. Azt kérdezték tőle, hogy miért szűnt meg az áramellátás a létesítményben, és mikorra várható a helyzet normalizálódása, de nem kaptak választ.

Minden bizonnyal a nagy adósságnak köszönhető az is, hogy a Strukta Group Kft.-nél 2025. május 7-én Fodor János vagyoni részesedését kis időre lefoglalták, egyúttal új többségi tulajdonost vettek be a cégbe júniusban.

A százhalombattai sportcsarnokot felújító cég tavalyi nettó árbevétele egyébként 3,4 milliárd forint, nyeresége 67 millió forint – mindkét mutató jóval alatta maradt a 2023-as számaiknak.

