Nagy bajban a magyar akkugyárak, nem alakulnak jól a számok

A hvg.hu cikke a friss európai eladási adatokat elemezve arra jut, hogy "nagyon fájhat" a magyar gazdaságnak, ami az uniós elektromosautó-piacon történik. A magyar akkumulátorgyárakban készülő termékek legfontosabb célországai közül ugyanis a legtöbben csökken a kereslet az elektromos autók iránt.

Németországban az állami támogatási program megvágása miatt egyértelműen visszaestek az elektromos autók eladásai, mégpedig 2022-ben az összes exportált magyar gyártású akkumulátor 40 százaléka került Németországba.

Kapcsolódó cikk Dadogó magyarázatok érkeznek az akkumulátorgyár-kudarcra A koreai akkumulátorgyártónak még van racionális magyarázata arra, miért tervez elbocsátásokat Iváncsán.

De csökkennek az eladások Spanyolországban is Olaszországban is, miközben utóbbi is fontos piaca a magyarországi akkumulátoriparnak, közel 9 százalékát viszik ide az exportált termelésnek, míg Spanyolországba 3,61 százalékát.

Ugyan az Egyesült Királyságban és Franciaországban még növekedtek az elektromos autók eladásai, azonban a magyar akkuexportban e két ország összesen is kevesebb mint 3 százalékkal képviselteti magát.