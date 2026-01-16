Nagy bajban lehet a kormány, ha idén sem jön a várt gazdasági növekedés

Az Economix a GKI Gazdaságkutató Zrt-re hivatkozó írása szerint ugyan Magyarország nagy érdeklődés mellett hajtott végre az év elején eurókötvény-kibocsátást (3 milliárd euró értékben, miközben a befektetők 10 milliárd euró értékben tettek ajánlatot), nincs minden rendben az államadósság háza táján.

A hitelminősítők hiába ajánlják még befektetésre Magyarországot, két intézet ennek a besorolásnak az alsó sávjába helyezi el, negatív kilátással, míg a harmadik minősítőnél a besorolás egy fokozattal a befektetésre nem ajánlott kategória felett található, szintén negatív kilátás mellett.

Ennek alapján olyan országokkal szerepel azonos kategóriában Magyarország, mint Kazahsztán, India, vagy a Fülöp-szigetek.

Az EU-n belül Olaszország, Románia, Görögország és Bulgária tartozik ebbe a minősítési sávba. A GKI közlése szerint ezt a kockázati megítélést a kötvénypiaci hozamok alakulása tükrözi jól. A forintban denominált, hosszú lejáratú államkötvények hozamszintje az EU-n belül a legmagasabb tartományban helyezkedik el, de az euróban kibocsátott államkötvények hozamai is a régiós, valamint azonos besorolású országok átlaga felett alakulnak.

A gazdaságkutató emlékeztet, hogy a magyar költségvetés hiánya tavaly megközelítette az 5 százalékos GDP-arányos szintet, miközben enyhén emelkedett az államadósság. A mostani kormányzati várakozások szerint idén is magas, 5 százalék körüli marad a hiány, A szakértői konszenzus 2 százalék körülire várja a hazai GDP növekedését. Ha azonban a tényleges gazdasági növekedés a kormányzati várakozásokhoz képest alacsonyabb lesz, a kamatkiadások tartósan magas szintje és a kiigazító intézkedések elmaradása esetén 2026-ban a tervezettnél magasabb hiányhoz vezet – véli a GKI.

Hozzáteszik, ebben a helyzetben egyre fontosabb az a kérdés, hogy a nemzetközi hitelminősítők miként tekintenek erre. A hiánypálya fenntarthatósága, az adósságkezelés hitelessége és a gazdaságpolitika kiszámíthatósága kulcsszerepet játszik a hitelminősítési kilátások szempontjából – írja a GKI. Hozzáteszik, fontos látni a fiskális egyensúly és a hitelminősítés közötti összefüggéseket, mivel ez rávilágít a legfontosabb teendőkre és a leminősítési kockázatokra.