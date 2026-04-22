Nagy bejelentés: 9 százalékra csökken a minimálbér utáni szja

Kilenc százalék lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó – közölte a leendő gazdasági és energetikai miniszter szerdán a Facebookon.

A Tisza Párt egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt és méltányosabbá tegye az adórendszert. „Ennek egyik első lépése, hogy a minimálbér után csak 9 százalék lesz a személyi jövedelemadó, így évente több mint 240 ezer forinttal több marad a kevesebbet keresők zsebében” – írta Kapitány István.

„Mindenki, aki a mediánbér alatt keres – jelenleg nagyjából havi 625 ezer forintos bruttó jövedelemig –, szintén kevesebb személyi jövedelemadót fog fizetni. Egy 420 ezer forintos bruttó bérnél évi 180 ezer forint marad majd pluszban, 500 ezernél körülbelül évi 120 ezer, míg 625 ezernél évi 60 ezer forint” – közölte.