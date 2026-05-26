Nagy bejelentés érkezett a Revolut Banktól

A Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének hivatalos indulását jelképezve az új ügyfelek egy része már a magyarországi fióktelep ügyfeleként regisztrál, és magyar bankszámlát kap. Mától ez a folyamat tovább folytatódik, és idővel egyre több új ügyfél csatlakozik majd a magyarországi fióktelephez, valamint kap magyar bankszámlát.

A magyar bankszámlák bevezetése újabb lépést jelent a Revolut stratégiájában, hogy szolgáltatásaival még jobban alkalmazkodjon a helyi igényekhez azokon a piacokon, ahol működik. Egy helyi bankszámla egyszerűbbé és kényelmesebbé teheti a mindennapi bankolást, a munkabér fogadásától a számlák fizetéséig, miközben támogatja a magyar ügyfelek növekvő pénzügyi igényeit. A helyi bankszámla bevezetése emellett hozzájárul ahhoz is, hogy a Revolut a jövőben tovább diverzifikálja banki termékportfólióját, és személyre szabottabban szolgálja ki a helyi felhasználók elvárásait.

Magyarország a Revolut egyik kulcsfontosságú piaca a közép- és kelet-európai régióban. A vállalat jelenleg több mint 2 millió ügyfelet szolgál ki az országban. A magyarországi fióktelep működésének elindításával Magyarország csatlakozik azon európai piacok növekvő köréhez, ahol a Revolut helyi fióktelepen keresztül szolgálja ki ügyfeleit – Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Németország, Portugália és Belgium mellett.

A magyar fiókhoz csatlakozó ügyfelek számára, a fizetési számlákhoz kapcsolódó szolgáltatásokat – többek között a személyes számlákat, fizetős csomagokat, Közös Számlákat, a Revolut Pro szolgáltatást, a Revolut Kids & Teens számlákat, a belföldi és nemzetközi átutalásokat, a beszedési megbízásokat, a devizaváltást, a kártyás fizetéseket, a RevPontok és a Megtakarítások szolgáltatásokat – a magyar fióktelep biztosítja majd. Az egyéb meglévő szolgáltatásokat továbbra is a Revolut Csoport más entitásai nyújtják ugyanúgy, mint eddig

Az ügyfélbetétek továbbra is 100 000 euróig védettek a litván betétbiztosítási alap által. A Revolut Bank az Európai Gazdasági Térség 30 piacán működik, és az Európai Központi Bank, valamint a Litván Nemzeti Bank engedélyezi és felügyeli.

Gábor Petrás, a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének országigazgatója elmondta: „A magyar bankszámlák bevezetése fontos mérföldkő a Revolut számára Magyarországon, és újabb lépés afelé, hogy ügyfeleink elsődleges bankjává váljunk. Célunk, hogy segítsünk felhasználóinknak a legtöbbet kihozni pénzügyeikből, és nagyobb kontrollt biztosítsunk számukra pénzük felett. Akár munkabérüket kapják meg, számlákat fizetnek, költségvetést terveznek, megtakarítanak vagy befektetnek, a Revolut teljes ökoszisztémát kínál a pénzügyi döntések központosítására és optimalizálására.”

Wiktor Stopa, a Revolut növekedési vezetője hozzátette: „Az elmúlt években a Revolut egy megbízható utazási kártyából egy átfogó pénzügyi ökoszisztémává fejlődött, amelynek középpontjában egy erős banki termékportfólió áll. Magyarországi növekedésünk dinamikus, és a magyar bankszámlák bevezetése fontos következő lépés helyi jelenlétünk megerősítésében, valamint hosszú távú célunk támogatásában, hogy az ország egyik vezető elsődleges számlaszolgáltatójává váljunk.”