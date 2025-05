Nagy bejelentést tett az Energiaügyi Minisztérium

Az eredetileg május végi határidő meghosszabbításával egy hónappal tovább nyújthatnak be pályázatot a korszerű elektromos töltőállomások telepítésében gondolkodó üzemeltetők. A 28 milliárd forintos keretösszegű programban egy cég akár 4 milliárd forint állami hozzájárulást is elnyerhet új hálózati elemek létesítéséhez. A töltősivatagok fokozatos felszámolása közelebb visz az országos lefedettséghez, kényelmesebbé, vonzóbbá teszi a tiszta és csendes zöldautók használatát.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legfrissebb adatai szerint 2024 nyarán több mint 2800 nyilvános töltőállomás állt az elektromos autósok rendelkezésére Magyarországon. A teljes állomány közel fele Budapesten és Pest megyében működik. A középső országrésztől távolabbi berendezések is jellemzően a hazai autópályák mentén és a népesebb nagyvárosokban üzemelnek.

A tavaly novemberben indult pályázat a kibocsátásmentes közlekedéshez szükséges infrastruktúra kiépítésének ösztönzését hivatott szolgálni. Az elektromos töltőállomás üzemeltetői engedéllyel rendelkező vállalkozások minimum 100 millió és legfeljebb 4 milliárd forintot kaphatnak fejlesztéseik megvalósításához. Az alapesetben maximum 15 éves futamidejű, kedvezményes hitelhez a projekt költségvetésének legalább 10 százalékát kitevő önrész is szükséges. A nagyvállalatok az elszámolható költségek 35, a középvállalkozások 55, a mikro- és kisvállalkozások pedig 65 százalékát kaphatják meg állami hozzájárulásként. Vissza nem térítendő támogatás például az energiatárolóval és/vagy megújuló áramtermelő egységgel felszerelt töltőállomások létesítésére adható.

A program kiemelt célja a vidéki töltőhálózat fehér foltjainak felszámolása. A támogatást igénylőknek legalább egy e-töltőállomás létesítését kell vállalniuk a ma még kevésbé ellátott járásokban. Az őszi indulást megelőzően egy kétkörös technikai felhívásban választhattak településeket az érdeklődők e kötelezettségük teljesítéséhez. Az újabb csatlakozók bekapcsolódása érdekében 2025. május 12. és 20. között, azonos céllal egy harmadik kört is lebonyolítanak.

Az új feltételeket is tartalmazó felhívás a pályázati honlapon érhető el. A módosítások részeként adminisztrációs könnyítések teszik egyszerűbbé a programban való részvételt. A kölcsönkérelmeket 2025. június 30-ig lehet benyújtani személyesen az MFB Zrt. ügyfélszolgálatán (1051 Budapest, Nádor utca 31.). A kölcsönszerződések megkötésének végső határideje is egy hónappal kitolódik, 2026 január végéig.

A kormány egy másik programban is támogatja a környezetkímélő közúti közlekedés hazai térnyerését. A vállalkozások 30 milliárd forintos keretösszegből igényelhetnek járművenként akár 4 millió forint állami hozzájárulást tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz megvásárlásához. A népszerű kiírásban eddig 24,8 milliárd forintot kötöttek le támogatási szerződésekben, 13,6 milliárd forintot ki is fizettek a nyerteseknek. A december elsejéig elérhető lehetőség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy idén februárban és márciusban is rekordszámú e-autó állt forgalomba Magyarországon. A klímabarát flotta 2020 eleje óta a tízszeresére nőtt, mostanáig több mint 77 ezer kizárólag elektromos hajtású gépkocsi kapott zöld rendszámot hazánkban.