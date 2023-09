Nagy csodát vár Orbán Viktor Donald Trumptól, pedig nem sok oka van rá

Legutóbbi rádiós megszólalásában Orbán Viktor egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy Joe Biden megállíthatta volna már az orosz-ukrán háborút, míg a korábbi elnök biztosan megtette volna mindezt. Az az állítás, hogy Donald Trump alatt nem tört volna ki a háború, vagy ha igen, akkor is gyorsan megállította volna, nem először hangzik el a magyar kormány tagjaitól, de mennyire reális mindez?

Nos, az amerikai exelnök faék egyszerűségű logikával áll a kérdéshez, ugyanis a Fox Newsnak adott júliusi interjújában megindokolta, hogy miért lenne egyszerű számára a tárgyalások lebonyolítása – ezt egyébként az Independent szemlézte:

jól ismerem Zelenszkijt, és Putyint még annál is jobban, mindkettőjükkel nagyon jó a kapcsolatom.

Trump diplomáciai magasiskolája itt azonban még nem ért véget, ugyanis hozzátette, Zelenszkijnek azt mondaná, hogy „nincs tovább, alkut kell kötni”, míg Putyint megfenyegetné azzal, hogyha nem állapodik meg Ukrajnával, akkor Amerika több fegyvert ad Ukrajnának, mint „amennyit valaha is kaptak”.

A volt elnök pedig ezzel rögtön meg is cáfolta a magyar kormány egyik kommunikált üzenetét, hiszen a hazai álláspont szerint a „békepártiságba” nem fér bele fegyverek biztosítása Ukrajnának, márpedig Donald Trump egyértelműen nem zárta ki a fegyverek szállítását az oroszok által megtámadott országnak. De mi a helyzet a nagy barátságokkal, amelyekre hivatkozva békét teremtene?

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Vlagyimir Putyin szeptember 12-én, egy gazdasági fórumon kérdésekre válaszolgatott, itt merült fel az amerikai választások témája is. Válasza pedig aligha nyugtatta meg azokat, akik Donald Trumptól várják a csodát, ugyanis az orosz elnök arra számít, hogy függetlenül attól, hogy ki nyeri a választást, nem lesz jelentős változás az Egyesült Államok külpolitikájában, és véleménye szerint Amerika továbbra is ellenségként tekint majd az országára. Ez tehát nem arra utal, hogy Putyin arra számítana, hogy Amerika abbahagyja Ukrajna támogatását, és a békeközvetítésben sem bízik.

A napokban egyébként Volodimir Zelenszkij is beszélt az amerikai választásokról, az Economistnak adott interjújában kijelentette, hogyha Putyin azt reméli, hogy Trump 2024-es győzelme meghozza a katonai győzelmet a számára, akkor téved. Zelenszkij véleménye szerint Donald Trump sosem támogatná Putyint, mert az „erős amerikaiak nem ezt teszik”.

Mi mást vár még az Orbán-kormány Donald Trumptól?

Van azonban egy olyan, nemzetközi szempontból lényegesen jelentéktelenebb, ám hazai szempontból így is fontos terület, ahol a magyar kormány változást remélhet, hogyha Trump 2024 novemberében hatalomra kerül. Ez pedig Magyarország kritizálása. A jelenlegi demokrata elnök Joe Biden, és a párt magasrangú politikusai régóta nem nézik jó szemmel Orbán Viktorék tevékenységét, olyannyira, hogy a nem túl távoli jövőben mindez szankciók formájában is megjelenhet majd. Az RFE meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva ugyanis már áprilisban arról írt, hogy folyamatban van a kongresszusban egy olyan tervezet kidolgozása, amellyel Orbán Viktorhoz közeli személyeket szankcionálna az USA – hasonló intézkedés van egyébként érvényben Vlagyimir Putyinnal és oligarcháival szemben is.

Arról pedig mi is írtunk, hogy az ESTA-igénylésén nemrég szigorított az Egyesült Államok, így a turisták egyszerűbb beutazását segítő lehetőség feltételeit lényegesen keményebbé tették, többek között arra hivatkozva, hogy a kormány kétes embereknek biztosít állampolgárságot a magyar határokon túl.

Mindezek fényében tehát meglepőnek nehezen nevezhető az, hogy Orbán Viktorék epekedve várják a kormányzati politikusokkal hagyományosan jó viszonyt ápoló Donald Trump győzelmét, és közben erősen reménykednek abban, hogy a 2024-es választási kampányra ráfordulva a demokratáknak lesz fontosabb dolga, mint Magyarországgal foglalkozni.

Az ugyanakkor már más kérdés, hogyha a miniszterelnök köreit szankcionáló javaslat valóban elkészül, és átjut a képviselőházon, könnyen elgáncsolhatja a szép reményeket, hiszen a kongresszusban jelenleg republikánus többség van – ez pedig akár üzenetértékű lehet arról, hogy a republikánus színekben induló Trump győzelme esetén sem lenne minden fenékig tejfel.