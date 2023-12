Nagy dobás a TV2-től, de az RTL is örülhetett

Az RTL ezúttal is a Hollandiából honosított ’Árulók – Gyilkosság a kastélyban’ epizódjaival várta a közönséget hétfőtől szombatig, a krimivetélkedő pedig záróhetében is stabil teljesítményt nyújtott, hiszen a teljes lakosság körében átlagosan 520 ezer körüli nézettséget hozott. A számokat egyébként a 447 ezret hozó szombati finálé rontotta le, ennek gyengélkedése azonban nem meglepő, de erről majd később.

Az Árulók a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában is stabil teljesítményt nyújtott, és 255 ezres átlagnézőszámmal, valamint 23 százalék feletti közönségaránnyal iratkozott fel a toplistára. A program második felében a Zámbó Jimmy életéből készült sorozat, ’A Király’ érkezett, 305 ezer körüli átlagos nézettséggel.

A TV2-nek tulajdonképpen nincsen sok oka a panaszra, hiszen a hagyományosan a közönség kedvencének számító ’Farm – VIP’ továbbra is tarol a teljes lakosság körében, az idei évadban például Rékasi Károly, Laky Zsuzsi és Szabyest versengenek. A celebshow ezúttal egy igen masszív, 700 ezres átlagnézettséget ért el.

A kép némileg árnyaltabb, hogyha a kiemelt kereskedelmi korcsoportot nézzük, ugyanis a szegmensben a ’Farm – VIP’ némileg szokatlanul, de nagyon kikapott a párhuzamosan futó RTL-es műsortól, és 160 ezer körüli átlagos nézőszámmal, és 15 százalék alatti közönségaránnyal kullogott az Árulók után.

A csatorna hétköznapi esti programjának második felét továbbra is a Párharc foglalja el, a celebpárok vetélkedője az előző héthez képest kisebb erősödést mutatott be, és 430 ezer környékére jött fel adásonként, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban részenként 112 ezer nézőt és 12,8 százalékos közönségarányt ért el.

Mit néztek a magyarok? Fotó: Depositphotos

Hányan nézték a sportműsorokat?

A héten nem volt hiány sporteseményekből, két sportágból összesen öt különböző megmérettetés fért fel a legnézettebbek listájára:

a Ferencváros az FK Čukarički csapatánál vendégeskedett az UEFA Konferencia Liga csoportkörében, a végül 2-1-es magyar győzelemmel záródó mérkőzést 350 ezren,

a Ferencváros és a Mezőkövesd 0-0-s döntetlennel záruló találkozóját a magyar bajnoki keretében 212 ezren,

az FC Barcelona és az FC Porto találkozóját a Bajnokok Ligája keretében 189 ezren,

míg a Liverpool és a Fulham meccsét 177 ezren követték a készülékek előtt.

A kakukktojás a legjobban teljesítő sportesemények között ezúttal egy kézilabdamérkőzés volt, a világbajnokságon Magyarország Kamerun csapatával csapott össze – a sima magyar győzelmet 177 ezren látták.

Hétvégi szuperprodukciók

A puskapor ezúttal is hétvégén durrogott a leginkább, és a kereskedelmi csatornák ekkor villantottak igazán komoly számokat. Szombaton az RTL mindössze az ’Árulók – Gyilkosság a kastélyban’ egy részét indította érdemi kihívóként, ez pedig utólag jó döntésnek is bizonyult, hiszen ezen a napon döntőzött a brutálisan sikeres évadot bonyolító ’Dancing With The Stars – Mindenki táncol’, amely győztes párja végül Krausz Gábor és Mikes Anna lett.

A finálé kiugróan erős, 990 ezres nézettséggel zárt a teljes lakosság körében, ennél jobb eredményt hónapok óta nem tudott egyetlen műsor sem hozni.

A Dancing a 18-49 évesek körében is szépen teljesített 280 ezres nézettségével és 26,2 százalékos közönségarányával, ez azonban a kategóriában nem volt elég a heti győzelemre.

Vasárnaponként a Sztárbox az elmúlt hetekben verhetetlennek bizonyult, most azonban fordult a kocka, és a ’Sztárban sztár leszek!’ kerekedett felül, és kereken 800 ezres nézettséget ért el a teljes lakosság körében, szemben az RTL-es rivális által felmutatott 746 ezerrel.

Az utolsó nevetés azonban így is az RTL-nek jutott, hiszen a kiemelt kereskedelmi korcsoportban a Sztárbox megint nem talált legyőzőre, és 31,5 százalékos közönségarányával, valamint 387 ezres nézettségével letarolta a kategóriát.

Így alakult a hét

Az RTL krimirealityjének, és a tovább dübörgő Sztárbox számainak fényében egyáltalán nem meglepő végeredmény született a 48. héten: a 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában egyértelműen az RTL vitte el a pálmát, és 19,6 százalékával megelőzte a TV2 által elért 15,8 százalékot.