Nagy dobás az OTP-től, olcsóbb lesz a lakáshitel, de még a kormány is örülhet

Júliustól megkezdődött a kamatcsökkentés a lakáshiteleknél is. Elsőként a legnagyobb jelzáloghitelező, az OTP Bank lépett: fél százalékot faragott több lakáshitelének a kamatából is. Mivel a bankok árazását meghatározó referenciakamatok hónapok óta csökkennek, a BiztosDöntés.hu szerint az ajánlatait kedvezőbbé tevő OTP-t várhatóan a többi bank is követi majd hamarosan.

A hosszú futamidejű, gyakran több évtizedes jelzáloghitelek kamatait a hosszú távú referenciakamatok (BIRS) és állampapírhozamok határozzák meg. A BIRS referenciakamat hónapok óta meredeken csökkent. Az év elején a 10 éves BIRS értéke 6,48 százalék volt és március 23-án egészen 7,42 százalékra emelkedett. A tetőzés után azonban a választás eredményét már 5,93 százalékkal köszöntötte. A csökkenés ezután is folytatódott, június közepére az értéke 5 százalék alá ment. Júliust pedig 4,74 százalékon nyitotta a BIRS, amelynek 5 és 20 éves értékénél is ugyanez játszódott le. Jól látható, hogy az év eleji szinthez képest 1,7 százalékos a változás, ami a 20 éves BIRS-nél a 2 százalékot is meghaladja.

Kapcsolódó cikk Döntöttek Varga Mihályék, február után ismét módosítják az alapkamatot 25 bázisponttal ment lejjebb az irányadó ráta.

Mivel a csökkenés nem egyszeri látványos kiugrás, hanem hónapok óta, tendenciaszerűen tart, a bankoknak lehetősége nyílt a saját lakáshitelkamataik mérséklésére is. Mindenki azt várta, melyikük és mikor lép először. Ezt végül a legnagyobb lakáshitelező, az OTP Bank tette meg július elsején, de biztosra vehető, hogy a döntésével nem marad egyedül. Csak az a kérdés, hogy melyik konkurense milyen mértékű kamatvágással követi, és azt mikor hajtja végre – mondta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Kamatvágás és nagyobb kedvezmények

Az OTP Bank július 1-jétől hatályos hirdetménye szerint a piaci forint alapú lakáshitelek kamatai kedvezőbbek lettek. A legnépszerűbb piaci alapú jelzálogkölcsöne, az 1x1 Lakáshitel normál (kedvezmény nélküli) ügyleti kamata évi 7,99 százalékról 7,49 százalékra csökkent. Az OTP Zöld Lakáshiteleknél az induló kamatszint maradt 8,49 százalék, a beépített feltételhez kötött kedvezmény jelentősen nőtt. Júliustól 0,50 százalék helyett már 1 százalékos Zöld kamatkedvezmény jár a futamidő végéig, így a nettó ügyleti kamat itt is mérséklődött 7,99 százalékról 7,49 százalékra mérséklődött. A Végig Fix Lakáshitelek standard ügyleti kamata változatlanul 8,49 százalék.

Ezeket az alap kamatszinteket azonban csökkenteni lehet az ügyfél meglévő vagy újonnan nyitott bankszámlájára érkező rendszeres jövedelmének nagyságától függően. Az OTP most egyrészt jelentősen mérsékelte a kedvezmény eléréséhez szükséges jövedelmi szintet: a korábbi 700 ezer forint helyett már 400 ezer forintos havi jövedelemmel is érdemi kedvezményt szerezhetnek az igénylők. A kamatkedvezmény lehetséges mértéke 0,25 százalékról indul, már 600 ezres havi jövedelemnél is 1,25 százalék, és 1,2 milliós jövedelemnél éri el a maximumot, ami 2 százalék. Eddig az eleve magasabb jövedelmekről induló kedvezmények teteje 1,2 százalék volt. Arra korlátot szab az OTP, hogy végül mennyire csökkenthető a kamat a kedvezménnyel. A minimális kamatszint 6,19 százalék, ami eddig 6,49 százalék volt. Ez tehát azt jelenti, hogy a 7,49 százalékos 1x1 hitelnél maximum 1,3 százalékos kedvezmény érhető el.

A BiztosDöntés.hu lakáshitel kalkulátorának összehasonlítása szerint az OTP 1X1 kölcsöne a kamatcsökkentés után már ott van a legolcsóbb ajánlatok között magasabb jövedelmek esetén. 25 millió forintos, 25 éves lakáshitelnél 6,6 százalékos TMH-et tud elérni egy havi 700 ezres jövedelmet utalni tudó adós, aki már jogosult a legalacsonyabb, 6,19 százalékos kamatra. Az MBH-nak ugyanerre 6,44, a Gránit Bank pedig 6,48 százalékos THM-ű ajánlata van, míg az Erstének 6,99. Viszont ők még nem csökkentettek kamatot.

Kapcsolódó cikk Olcsóbbá válik a hitelezés Magyarországon Változik a személyi kölcsönök THM plafonja.

Az OTP a kamatcsökkentés után sem rukkolt ennyire előre az ajánlatok között abban az esetben, ha az igénylőnek a jövedelme nem elég ahhoz, hogy havi bankba utalásával kedvezményt kapjon a 7,49 százalékból. Havi 390 ezer forintos számlára utalható jövedelem esetén 15 milliós lakáshitelt 25 évre 8,0 százalékos THM-mel ad az OTP. Ugyanerre az MBH-nak 6,12-es, a Gránitnak 6,50-es, az Erstének 7,17-as THM-ű ajánlata van jelenleg.

Nem kell évtizedekig teljesíteni a feltételt

Az OTP-nek nemcsak a kamatlépései számítanak viszonyítási pontnak a többi bank számára, hanem a hitelek egyéb feltételei is. Gergely Péter szerint ezért lehet különösen fontos egy másik változtatása. Mostantól szakított ugyanis azzal a gyakorlattal, hogy a teljes futamidő minden egyes hónapjában kötelező teljesíteni a jövedelem-átutalási elvárást. Az új szabály szerint, ha az adós a futamidő második hónapjától kezdve bármikor fel tud mutatni 12 egymást követő hónapot, amikor a vállalt összeg megérkezett a számlára, a kedvezményt véglegesítik. Ezt követően a bank már nem vizsgálja a jövedelmet, így egy esetleges munkahelyváltás vagy gyermekvállalás miatti átmeneti visszaesés sem veszélyezteti az alacsonyabb törlesztőrészletet. Ha ezt vagy ehhez hasonló módosítást más bankok is bevezetnek, az nagy könnyebbséget jelentene az adósoknak.

A támogatott hitelek kamatháttere is változott

Nemcsak a piaci hitelek feltételei, hanem a támogatott kölcsönök mögöttes elszámolása is átalakult az OTP-nél, ahogyan egyébként más, támogatott lakáshiteleket nyújtó bankoknál is. Az OTP közlése szerint a ÁKK Zrt. által közzétett, 5 éves államkötvény-aukciókon kialakult átlaghozam a korábbi 6,22 százalékról 5,87 százalékra mérséklődött júliusra. Ennek következtében a CSOK Plusz, a Falusi CSOK hitel és az Otthon Start hitelek részben az állam által fizetett mögöttes ügyleti kamatai is lejjebb kúsztak (például a CSOK Plusznál 7,84 százalékról 7,45 százalékra).

Ebből a hitelfelvevők közvetlenül semmit sem fognak érezni, hiszen a jogszabályban rögzített, az ügyfelek által fizetendő kamat továbbra is maximum fix 3 százalék marad. Az alacsonyabb állampapírhozamok viszont azt jelentik, hogy a költségvetésnek kevesebb kamattámogatást kell kifizetnie a bankoknak, így az enyhülés az államháztartás terheit csökkenti.