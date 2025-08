Nagy gond van: itt vannak a friss számok

Az új rendelések mennyisége index 5,2 százalékponttal nőtt, ezúttal bővülést mutat. A termelési mennyiség nőtt, az indexérték 1,6 százalékponttal magasabb az előző havinál. A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 1,3 százalékponttal nőtt ebben a hónapban. A vásárolt készletek index értéke 1,5 százalékponttal csökkent, de továbbra is bővülést mutat – sorolta a közlemény. A külpiaci mutatók közül az import indexe 0,3 százalékponttal, az exporté 2,1 százalékponttal nőtt. A beszerzési árak emelkedtek, az index értéke 2,3 százalékponttal csökkent az előző hónaphoz képest. A beszerzési mennyiség indexe 1,2 ponttal csökkent, ezzel az index méréskelt emelkedést jelez. A késztermékkészletek indexe 5,0 százalékponttal esett vissza – közölte az MLBKT.

A BMI index nőtt a júniusi (49,0) értékhez képest, a válaszadók az előző hónaphoz képest enyhe fellendülésről számoltak be – közölte az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!