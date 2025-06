Nagy a hazai kereslet az e-sport játékok iránt

A Magyar E-sport Szövetség (Hunesz) a napi szinten játszókat nevezik e-sport bázisnak, hiszen ők elsősorban e-sport jellegű videojátékokkal töltik szabadidejüket, méghozzá sokan komoly ambíciókkal. Az adatok szerint ezen játékosok tizede versenymódban is játszik, és ha tovább szűkítjük a kört, akkor közülük közel 10 százalék e-sport versenyeken is indul nevezőként. Ezt a szövetség nevezőszámai is alátámasztják, ugyanis közel ötezren neveztek tavaly valamilyen, a Magyar E-sport Szövetség által szervezett versenyre, regisztrált csapatból pedig 350 jött össze – foglalja össze a G7 írásában.

A játékosok többségében 18 és 35 év közötti férfiak, köztük egyetemisták, pályakezdők, illetve olyanok, akik még családalapítás előtt állnak, de már stabil egzisztenciával rendelkeznek.

A játékosok nemzetközi szintéren is megmérettetik magukat

Fotó: Wikipédia

A két legnépszerűbb játék a taktikai lövöldözős Counter-Strike 2 és az online többjátékos csatamezőn vívható, valós idejű statégiai játék, a League of Legends. Emellett népszerű még az EA Sports FC (korábban FIFA), valamint a Rainbow Six Siege, ami szintén egy lövöldözős játék.

Ugyanakkor a mobil platformon megjelenő játékok is egyre több hazai játékost vonzanak, ilyen például az MLBB (Mobile Legends: Bang Bang), ami hasonló a League of Legends-hez, illetve a PUBG Mobile, ami a battle royale, azaz túlélő (lövöldözős) játék kategóriába tartozik.

Növekvő piac

A videójátékok magyar piaca egy évben közel 100 milliárd forintot mozgat. Ebben benne van a játékok és hardvereszközök vásárlása, a játékon belüli (in-game) költések, a különböző merchandise termékek és az előfizetések összegei.

A 100 milliárdból csaknem 80 milliárd kötődik a tudatos játékos réteghez. Míg az éves hardverköltés megközelíti a 40 milliárd forintot, az előfizetések összege valahol 10 milliárd forint körül van, az in-game költések 9 milliárd körül mozognak.