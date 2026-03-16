Nagy kéréssel fordult Brüsszelhez a magyar miniszter – itt a levél

Magyarország az iráni háborúra várható hatásaira hivatkozva azt sürgeti, hogy az Európai Unió függessze fel a vámokat és pótdíjakat az orosz és fehérorosz műtrágyaimportra – írja a Politico Nagy István agrárminiszter az X-en közzétett levelére hivatkozva.

A cikk szerint Nagy István az európai biztosoknak címzett levelében arra figyelmeztetett, hogy a világpiaci műtrágyaárak emelkedése és az ellátási bizonytalanság, amelyet az iráni háború is súlyosbít, veszélyeztetheti az uniós gazdákat és növelheti az élelmiszerárakat. A miniszter azt kérte, hogy az orosz és belarusz termékekre kivetett vámokat ideiglenesen nullára csökkentsék, arra hivatkozva, hogy Magyarországon csökkenhetnek a terméshozamok, ha továbbra is korlátozott marad az olcsóbb importhoz való hozzáférés.

The EU must act to handle the consequences of the fertilisers crisis caused by the war at the Middle East. I wrote a letter to the responsible commissioners on the issue. pic.twitter.com/BQaTnnj6ZJ — Dr Nagy István (@DrNagyIstvn1) March 16, 2026

2025-ös szabályozás

Az EU 2025-ben szigorította az orosz és belarusz műtrágyákra kivetett vámokat, miután az import megnőtt a 2022-es teljes körű orosz inváziót követő években. Brüsszel attól tartott, hogy Oroszország a szankciók miatt visszaeső gázexportot műtrágyagyártásra állítja át, hogy így tartsa fenn exportbevételeit.

Az orosz szállítmányok értéke tavaly még mintegy 2 milliárd euró volt az EU-ba, de 2026 elején a mennyiség jelentősen visszaesett, miután az új vámok hatása érezhetővé vált – derült ki a cikkből.