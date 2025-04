Nagy Márton: a 100 új gyár programot 150-re emeljük

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Kapcsolódó cikk Még a vártnál is gyengébb a magyar GDP Visszaesett a gazdaság teljesítménye.

Dinamizáljuk az ipari termelést és erősítjük a beruházási aktivitást, a korábban meghirdetett 100 új gyár programot 150-re bővítjük. A vonatkozó beruházások listáját a kormány hamarosan közzéteszi – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy Márton miniszter korábban elmondta, hogy a 100 nagy gyár építési programja arról szól, hogy az országban az iparnak továbbra is nagy a jelentősége. Az autóipar mellett azonban fókuszálniuk kell a gyógyszergyártásra, az élelmiszeriparra és az egyéb olyan iparágakra, amelyeknek nagy a hozzáadott értéke, és a jövő iparágaira is.

