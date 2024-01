Nagy Márton a Budapest Airportról: "Nagyon közel a végleges megállapodás"

Jelenleg a visszavásárlással kapcsolatos tárgyalások már egy olyan fázisban tartanak, ,,ahol a felek között nagyon közel a végleges megállapodás” – jelentette ki a Nagy Márton vezette gazdasági minisztérium, amely az atv.hu kérdésére válaszolt a Budapest Airport többségi tulajdonának a visszavásárlásával kapcsolatban..

“A reptér kiemelkedő stratégiai eszköz, amelyet a Gyurcsány-kormány elherdált. A tranzakció gazdaságtörténeti jelentőségű, ugyanis a legnagyobb volumenű és legkomplexebb ügylet a rendszerváltás óta” - folytatta válaszát a minisztérium sajtóosztálya.

Nagy Márton szerint jól haladnak a tárgyalások. Fotó: MTI/Mónus Márton

Orbán Viktor miniszterelnök a Budapest Airport megvásárlásáról azt mondta december 21-én a nemzetközi sajtótájékoztatóján:

A magyar állam nyáron tett vételi ajánlatott a Budapest Airport többségi, 51 százalékos tulajdonrészének a megvásárlására, és az akkori hírek szerint 2-3 milliárd eurós volt a vételár. Orbán Viktor miniszterelnök májusban a Katari Gazdasági Fórumon azt nyilatkozta: érdeklődést tapasztal Katar felől a Budapest Airport irányába, és “örülnénk nekik”.

Most úgy tűnik, pénzügyi, vagy stratégiai befektetőként csatlakozik az üzlethez a Katari Befektetési Hatóság is, és lehetséges egy harmadik terminál is.