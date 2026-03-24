Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró BKIK Kis- és középvállalatok Nagy Elek Nagy Márton

Nagy Márton: „A kormány 6170 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre”

mfor.hu

A kormány 6170 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6 százalékát fordítja gazdaságfejlesztésre, mert megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállítható, ha megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Vállalkozói körkép – Fejlesztési lehetőségek és növekedési utak kis- és középvállalkozások számára című konferencián kedden Budapesten.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség által szervezett eseményen Nagy Márton kifejtette: csak úgy lehet a pénzügyeket egyensúlyban tartani, ha a gazdaság működik, ezért a gazdaságra kell költeni.

A gazdasági növekedésből lesz annyi adóbevétele a költségvetésnek, hogy tud pénzt fordítani másra is, például az egészségügyre, a kultúrára, az oktatásra vagy a védelemre. Vállalkozásfejlesztésre idén csaknem 2540 milliárd forint jut, ennek kétharmada a kis- és középvállalkozásoknak, illetve 70 százalék a hazai tulajdonú cégeknek – ismertette a nemzetgazdasági miniszter.

„Aki azt mondja, hogy a kormány számára nem a gazdaság az első, az hazudik” – fogalmazott Nagy Márton.

A magyar gazdaságban a kis- és középvállalkozások (kkv) jelentőségét kiemelve a miniszter jelezte: a kkv-k foglalkoztatják a hazai munkavállalók 65 százalékát, és állítják elő a hozzáadott érték 41 százalékát. A kkv-k munkaadói szerepe különösen erős a többi között az építőiparban és a turizmusban.

Nagy Márton szerint az elmúlt 16 év alatt 3000-ről 15 ezerre nőtt az exportképes kkv-k száma
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Nagy Márton jelentős eredménynek nevezte, hogy az elmúlt 16 év alatt 3000-ről 15 ezerre nőtt az exportképes kkv-k száma. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a termelékenységben nagy, több mint kétszeres a különbség a nagyvállalatok és a kkv-k között; ezt fejleszteni kell, például technológiai beruházásokkal. Hozzátette, hogy a hazai kkv-k digitális intenzitása uniós összehasonlításban alacsony, a digitális átállás felé kell haladni. A nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy az állami vállalkozásfejlesztési források közel kétharmada a kkv-kat segíti. A minisztérium feladata, hogy makroszinten, illetve ágazati és területi szinten határozza meg a fejlesztési irányokat, de a források elosztásánál fontos szerepet kell kapniuk a vállalkozásoknak, ezért hoztak létre erre együttműködést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) – fejtette ki.

Nagy Márton a Széchenyi Kártya, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által biztosított lehetőségeket ismertetve közölte: a vállalkozók azt gondolhatják, hogy ezek vannak, és mindig lesznek. „Ha a kormány nem adna 330 milliárd forintot a költségvetésből, akkor a Széchenyi Kártya kamata nem 3, hanem 9 százalék lenne, és ilyen kamaton a vállalkozások nem vennének fel hitelt, mert nem tudnák kitermelni és nem tudnának működni” – hangsúlyozta.

A nemzetgazdasági miniszter a vállalkozások rendelkezésére álló lehetőségek közül egyebek mellett kiemelte, hogy sikeresen megy a Demján Sándor Program, az 1+1 beruházási program, a fix 3 százalékos kkv-hitel. A kkv-kat segíti egyebek mellett a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program, 900 milliárd forintra bővült az EXIM exportösztönző hiteleinek keretösszege, 150 milliárdra emelkedett a Demján Sándor tőkeprogram keretösszege – jelezte.

Nagy Elek, az MKIK elnöke előadásában elmondta: az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság sikeresen extenzív növekedési pályára állt, de most új utat kell választani, az intenzív növekedés útját. Kihívásként említette, hogy Magyarország a közepes jövedelmű országok csapdájába került. Azok az országok, amelyek ebből sikeresen kitörtek, kivétel nélkül a tudás- és technológiaalapú fejlődési pályát választották. Tartós növekedés csak a termelékenység javításával lehetséges – hívta fel a figyelmet. A kamara elnöke szerint a siker receptje egyebek mellett az erős kutatás-fejlesztési infrastruktúra, az innováció, a szemléletváltás és az együttműködés a vállalkozások között, valamint szoros partneri kapcsolat az egyetemekkel, kutatóintézetekkel. (MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Varga Mihály_március

Varga Mihály a kamatemelésről: minden opció az asztalon van

Az iráni háború nyomán elszabaduló energiaárak, a növekvő inflációs kockázatok és a régiós átlagnál nagyobb mértékben gyengülő forintárfolyam miatt nem okozott meglepetést a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. A döntés hátteréről és a hormuzi válság magyar gazdaságra gyakorolt hatásairól Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón számolt be.

Magyarországon 257 fő kap 1,5 millió feletti nyugdíjat

Míg egyes nyugdíjasok alig tudnak megélni, addig vannak, akik milliós apanázst kapnak az államtól. 

Jaksity György élőben válaszol a kérdésekre – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítójával, elnökével folyó beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Ez már az olajválság hatása: borúsabban látják a jövőt Varga Mihályék

Egy órával azután, hogy a Monetáris Tanács 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a Magyar Nemzeti Bank közzétette a friss GDP- és inflációs prognózisát. További részletek majd a csütörtökön publikálandó Inflációs jelentésben válnak ismertté.

Döntött a Magyar Nemzeti Bank: Varga Mihályék kivárnak az iráni háború miatt

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,25 százalékon álló alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa.

Médiatorta: változás történt a szeletek sorrendjében

A 2025. évi MRSZ Médiatorta 415,9 milliárd forint, a teljes Kommunikációs torta 758,7 miliárd forint, azaz a stagnálás-közeli gazdaság ellenére tavaly összességében 6,2 százalékkal gyarapodott a média és kommunikációs szektor. A reklámpiac motorjának legfőbb hajtóereje 2025-ben is a versenyszféra volt. Fél évtized óta először van változás a médiatorta szeleteinek sorrendjében: a közterület beelőzte a sajtót. 

Még egy nagy adag drágulás jön ennél az üzemanyagnál, piaci árnál

Az újabb nagyarányú drágulás a védett árakat nem érinti.

Európa élmezőnyében, mégis Romániával karöltve: mi zajlik most a magyar autópiacon?

Tavaly az európai uniós átlag feletti, 6,4 százalékos növekedést mutatott a hazai személyautó-piac. Azonban, ha a részleteket is megvizsgáljuk, már nem ennyire rózsás a kép. A magyarországinál csak a romániai autópark átlagéletkora a magasabb, miként az elektromos járművek térnyerése is elmarad az uniós trendektől. Eközben az iráni háború nélkül is bőven jutna kihívás az egész kontinens számára.

Aggasztó helyzetbe lavíroztak – utolsó tartalékait veri csapra Japán

Japán helyzete egyre súlyosabb az olajpiaci válság miatt.

Autó

Meglepő, de lehet egy nagyon pozitív hatása a felrobbanó olajáraknak

Az iráni háború miatt elszálló olajárak az európai és a magyar gazdaságra jelentős negatív hatást fognak gyakorolni. Ugyanakkor legalább teret nyerhetnek az elektromos autók.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG