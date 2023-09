Nagy Márton: a kormány nagyon figyel az üzemanyagárakra

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter péntek délután a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett 61. Közgazdász-vándorgyűlés záró plenáris ülésén tartott előadást Csapdák elkerülése, gazdasági növekedés és a reálbér-emelkedés helyreállítása címmel. A miniszter beszédét laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár tudósította.

Mik voltak a miniszter előadásának legfontosabb pontjai?

Energiacsapda

Véleménye szerint az energiacsapda 2022 júliusa és szeptembere között alakult ki, ekkor emelkedtek csúcsra az áram- és gázárak a piacokon. Ezek azóta konszolidálódtak, de még mindig magasak a 2021 előtti szintekhez képest. A válság előtt Magyarország energiakitettsége volt a legnagyobb az EU-n belül; az, hogy az ország által az energiaimportért kifizetett pénzek súlyos eurómilliárdokkal megugrottak, ez Nagy Márton szerint tragédia.

Az energiaárak elszállása a rezsivédelem miatt a külkereskedelmi mérlegen kívül a költségvetésre is jelentős nyomást helyez – mondta a miniszter. A rezsivédelem finanszírozására jelentős extraprofit-adót is beszedett a kormány – ebben világelső volt Magyarország, mostanra több ország is ehhez az eszközhöz nyúlt. 2024-től kezdődik meg az extraprofitadók kivezetése, a bankok, gyógyszercégek és az energiaszektor ilyen terhei közel feleződni fognak.

2023-ban a legmagasabbak a költségvetés rezsivédelmi terhei, 2024-ben ezek jelentősen csökkennek, 2025-ben lesz a nagy enyhülés – prognosztizálta. Az energiacsapdából való kikerülést számos eszköz segítségével sikerült elérni. A probléma az, hogy közben az infláció miatt megemelkedett kamatkiadások felzabálják ezt a költségvetési mozgásteret.

Novemberre, decemberre jöhet az egyszámjegyű infláció

Az infláció kialakulásának felelősét nem kell keresni Nagy Márton szerint – nem felelős érte senki. Ki kellett alakuljon, nem lehetett elkerülni, ez egyszerűen a struktúrából ered – és abból, hogy önálló valutánk van, aminek árfolyama mozog. Az energiakitettségünk miatt növekedésnek indultak az árak, az ikerdeficit miatt leértékelődött a forint, és erre rakódott még rá az ár-profit spirál, a vállalatok által gerjesztett folyamatok. Ezt nem lehetett kivédeni, ezt el kellett szenvedni – ismételte meg Nagy Márton.

A miniszter szerint az egy számjegyű infláció a korábban várt helyett már csak novemberre, decemberre várható – ez az üzemanyagárak miatt következett be. Hangsúlyozta, a kormány nagy figyelmet szentel az üzemanyagáraknak, ha valamelyik tényező szerepe az árak alakulásában nagyon magas, akkor be fognak avatkozni.

Miért csökkennek a fizetések?

A fogyasztás visszafogásával kapcsolatban a miniszter elmondta, a válság nem okoz munkanélküliséget, a jövedelmek nem ezért csökkennek – az infláció zabálja fel. Ekkora reálbér-csökkenés 2009-2010 tájban volt; az elsődleges kérdés a reálbérek helyreállítása - és a fogyasztás helyreállítása.

Az emberek ellenkező esetben olyan óvatossá válnak, hogy hiába emelkedik a bérük, nem fogják növelni a fogyasztásukat. A bérek emelkedésnek indulnak, a novemberi nyugdíjkompenzáció a miniszter szerint a fogyasztásra fog menni, ahogy a januártól várható minimálbér-emelés is.

A fogyasztás mindennek az alapja

– mondta Nagy Márton. Idén 0 százalék körüli növekedésre számít a miniszter, jövőre 4 százalék körülire.

További részletek és érdekességek a gazdaságfejlesztési miniszter előadásából laptársunk, a Privátbankár cikkében.