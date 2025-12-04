Nagy Márton aláírta, hány külföldi érkezhet magyar munkahelyekre

A szerda este megjelent Magyar Közlönyben olvasható Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter rendelete „a Magyarországon évente összesen kiadható foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek, valamint vendégmunkás-tartózkodási engedélyek számáról”.

Mint írják, „a miniszteri rendelet megalkotása a hazai munkaerő védelme mellett a gazdaság működéséhez szükséges munkaerő rendelkezésre állását hivatott biztosítani, oly módon, hogy a rendeletben meghatározott engedélyek éves számát a munkaerőpiaci igényekhez igazodóan határozza meg”.

„A Magyarországon a 2026. évben munkavégzési célból – összevont kérelmezési eljárás keretében – kiadható foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek, valamint vendégmunkás-tartózkodási engedélyek legmagasabb száma 35 000”

- olvasható a szövegben. Ebbe beleszámítanak a beruházás beüzemelési szakaszára vonatkozó előzetes csoportos munkavállalási jóváhagyáson alapuló beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedélyek is.

Mint a rendelet írja: „az adott tárgyévben kiadható engedélyek száma nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által mért, az e rendelet kihirdetését megelőző négy negyedévre vonatkozó üres álláshelyek átlagos számát.”

A rendelet január 1-jén lép hatályba.