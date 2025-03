Nagy Márton belelkesült Brüsszelben – gurulnak majd hozzánk az eurók és a dollárok?

Az Ukrajnának szánt uniós pénzügyi támogatással kapcsolatban a miniszter közölte, az ukrán hadsereg fenntartása, az állam működésének finanszírozása, a bérek és nyugdíjak kifizetése, a kórházak és iskolák működtetése akár a 100 milliárd eurót is eléri. Ha az Egyesült Államok kiszáll a finanszírozásból, ezek a kifizetések mind Európára maradnak – figyelmeztetett. Azt a pénzt, ami van, jobb lenne, ha az Európai Unió saját gazdasága megerősítésére fordítaná, hiszen először a gazdaságot kell stabilizálni, ami stabilizálná az egész uniót és annak versenyképességét is – tette hozzá nyilatkozatában Nagy Márton.

Magyarország azt szeretné, ha a mozgástér nagyobb lenne, azaz, hogy ne csak az egy százalékot vegyék ki a költségvetési szabály alól, illetve azt, hogy a védelmi ipar is számítson bele a védelmi kiadásokba. Ezt jelenleg a NATO definíció nem tartalmazza – hívta fel a figyelmet.

A védelmi célú kiadásokkal kapcsolatban a miniszter kiemelte, Magyarország már most legalább két százalékos ráfordításnál tart GDP-arányosan. Közölte, a jövőben a NATO valószínűleg többet fog elvárni, legalább három százalékot. A kérdés az, ha a kiadásokat megemelik, akkor a költségvetési szabályrendszer beszámít-e, vagy nem – magyarázta.

- mondta a miniszter, hozzátéve: idén a GDP-ben továbbra is cél a 3,7 százalékos hiány. „Ezt szeretnénk betartani” – jelezte.

Azzal kapcsolatban, hogy a kormány hétfőn publikálta a februári költségvetési számokat is, Nagy Márton közölte: a január és a február összességében az éves hiány 42 százalékát érte el, – ami szavai szerint – nominálisan kisebb, mint a tavalyi.

Azzal összefüggésben, hogy hétfőn megkezdődött a 2026-os magyar költségvetés tervezése, Nagy Márton úgy fogalmazott: mivel a költségvetés „rengeteg adócsökkentést” tartalmaz, „hívhatnánk az adócsökkentés költségvetésének” is.

Közölte, erre jó példa az 500 milliárd eurós infrastrukturális alap létrehozásáról szóló német bejelentés. Németország ezt az összeget 10 év alatt szeretné elkölteni és a gazdaságba fektetni. Ez erre az időszakra éves szinten a GDP egy százalékát jelenti. Efölött Németország még a védelmi kiadásokra, a védelmi iparra is a GDP egy százalékát fogja költeni. Azaz a GDP egy százaléka megy infrastrukturális fejlesztésére, egy százaléka pedig a védelmi iparba – magyarázta.

A költségvetés kontroll alatt van, jó Magyarországnak a német 500 milliárd eurós csomag, Amerikával is előnyös megállapodás köttetik – megszólalt a gazdasági csúcsminiszter Brüsszelben.

