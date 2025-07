Nagy Márton beszámolt: így áll most a költségvetés

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A jelentés kitér arra is, hogy az államháztartás központi alrendszerének az elfogadott költségvetési törvényben szereplő 3,7 százalékos ESA-hiányhoz tartozó pénzforgalmi hiánya 4123,0 milliárd forint. A 4,1 százalékos várható ESA-hiányhoz tartozó éves pénzforgalmi hiány ugyanakkor 4774,0 milliárd forint. A központi alrendszer június végi hiánya ennek 58,1 százaléka. A központi alrendszer június végi 19 686,3 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 788,9 milliárd forinttal, 4,2 százalékkal magasabb összegben alakultak.

A kamatkiadások június végéig 2494,3 milliárd forintot tettek ki, ami 484,8 milliárd forinttal magasabb az előző év első fél évében történt teljesítésnél. Ennek oka – az előző hónapokhoz hasonlóan – az egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete – jegyezte meg a jelentés. Meghaladták az egy évvel megelőző kifizetést a nyugellátásokra fordított összegek is: 2025 első fél évében – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 3849,6 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1494,5 milliárd forintot fizettek ki.

Június végéig az államháztartás központi alrendszere 2773,6 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2 727,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 72,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 118,9 milliárd forintos hiányt mutattak – ismertette az NGM. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 9,5 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül is a fogyasztáshoz kapcsolódó adókból megközelítőleg 12 százalékkal több folyt be.

Június végéig az éves hiány 58,1 százalékát érte el az államháztartás – számolt be az MTI a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye alapján, amely az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének június végi helyzetéről tájékoztatott.

A központi alrendszer június végi hiánya, 2 773,6 milliárd forint, így annak 58,1 százaléka – közölték. A jelentés kiemelte, számottevő többlettel zárt júniusban a központi költségvetés: ebben a hónapban 200 milliárd forint összegű osztalékbevétel érkezett a költségvetésbe, részben a Szerencsejáték Zrt-től, részben pedig a Corvinus Zrt-től. Ezen túlmenően jelentős, 100,6 milliárd forint társaságiadó-befizetés érkezett be a hónap végéig.

