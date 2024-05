Nagy Márton beszólt Matolcsy Györgyéknek

Úgy tűnik, még mindig nincs meg az összhang

Fotó: MTI

Szerinte a kormány hitt abban, hogy a jegybank és a tárca közötti kapcsolatot egy konszolidáltabb és előremutató útra terelik.

„Szem előtt tartva a nemzetgazdaság érdekeit, őszintén törekedtünk a monetáris és fiskális politika közötti kapcsolat javítására, még válságos időkben is. Nekünk is van véleményünk a jegybank működéséről. Nem értünk egyet például a kamatpolitikával vagy az eszköztár működtetésével – köztük a Diszkont Kincstárjeggyel –, azonban mégsem kürtöljük tele a médiát kritikai észrevételeinkkel. Kellő alázattal végezzük munkánkat a minisztériumban, és ezt a beosztottjaimtól is elvárom” – tette hozzá.