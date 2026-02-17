1p

Makró Bankok, bankrendszer, takarékok Nagy Márton

Nagy Márton csak öt nagy bankot szeretne látni Magyarországon

mfor.hu

A miniszter szerint túl sok a bank az országban.

A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! A bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható!
Öt nagy bank maradhat!

- írta a Facebook-oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Azt nem árulta el, hogy melyik öt bankra gondolt.

 

