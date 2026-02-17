Nagy Márton csak öt nagy bankot szeretne látni Magyarországon

A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! A bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható!
Öt nagy bank maradhat!
- írta a Facebook-oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Azt nem árulta el, hogy melyik öt bankra gondolt.
A miniszter szerint túl sok a bank az országban.
