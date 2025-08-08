Nagy Márton döbbenetes számot árult el az államadósságról

Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés továbbra is stabil lábakon áll. A kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben változatlanul elkötelezett a fiskális fegyelem fenntartása, az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett. 2025 első hét hónapjában a fogyasztáshoz kapcsolódó adók mintegy 9 százalékkal bővültek az előző év azonos időszakához viszonyítva – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

2025 júliusában (egy hónap alatt) a központi alrendszer 12,8 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 213,0 milliárd forintos többlettel. Július végéig az államháztartás központi alrendszere 2.786,4 milliárd forintos hiányt halmozott fel. Ez megegyezik az idei évre várható pénzforgalmi hiány (4.774 milliárd forint) időarányos részével, 58,4%-kal, ami a módosított hiánycél tarthatóságát jelzi.

Az első hét havi hiányon belül a központi költségvetés 2.779,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 89,1 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 95,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,6 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében mintegy 9 százalékos növekedés történt.

Július végéig a költségvetés 2.726,3 milliárd forint kamatkifizetést teljesített, ami 509,3 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 1.561,6 milliárd forint kifizetés 234,6 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakánál. Ezt az úthálózat rendelkezésre állási díjak esetében egyes felújítási és nagykarbantartási munkák, míg a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap kiadásai kapcsán a víziközmű-szolgáltatók részére történt többletkifizetések okozták.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Július végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4.400,8 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1.732,0 milliárd forint kifizetése történt meg – közölte az NGM.