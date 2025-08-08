3p
Makró A költségvetés helyzete

Nagy Márton döbbenetes számot árult el az államadósságról

mfor.hu

2726 milliárd forint megy az adósságok kamataira.

Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés továbbra is stabil lábakon áll. A kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben változatlanul elkötelezett a fiskális fegyelem fenntartása, az államadósság és a költségvetési hiány csökkentése mellett. 2025 első hét hónapjában a fogyasztáshoz kapcsolódó adók mintegy 9 százalékkal bővültek az előző év azonos időszakához viszonyítva – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

2025 júliusában (egy hónap alatt) a központi alrendszer 12,8 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 213,0 milliárd forintos többlettel. Július végéig az államháztartás központi alrendszere 2.786,4 milliárd forintos hiányt halmozott fel. Ez megegyezik az idei évre várható pénzforgalmi hiány (4.774 milliárd forint) időarányos részével, 58,4%-kal, ami a módosított hiánycél tarthatóságát jelzi.

Az első hét havi hiányon belül a központi költségvetés 2.779,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 89,1 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 95,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,6 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében mintegy 9 százalékos növekedés történt.

Július végéig a költségvetés 2.726,3 milliárd forint kamatkifizetést teljesített, ami 509,3 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 1.561,6 milliárd forint kifizetés 234,6 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakánál. Ezt az úthálózat rendelkezésre állási díjak esetében egyes felújítási és nagykarbantartási munkák, míg a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap kiadásai kapcsán a víziközmű-szolgáltatók részére történt többletkifizetések okozták.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Július végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4.400,8 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1.732,0 milliárd forint kifizetése történt meg – közölte az NGM.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több ezer német lakást vett az MNB-alapítvány lengyel cége

Több ezer német lakást vett az MNB-alapítvány lengyel cége

Pedig már akkor nyakig ült az adósságban.

Ilyen is van? Valami olcsóbb lehet Magyarországon

Ilyen is van? Valami olcsóbb lehet Magyarországon

A nagykereskedelmi ár biztos csökken.

Már megint a nyugdíjasok jártak rosszabbul

Bár az éves infláció júliusban alacsonyabb lett a júniusinál, de nem annyival, mint amennyire számítottunk. Ráadásul a nyugdíjasok pénze továbbra is jobban romlik, mint a bérből és fizetésből élőké.

Nem kegyelmeztek a végrehajtók a legendás cukrászdának

Nem kegyelmeztek a végrehajtók a legendás cukrászdának

A végrehajtókat nagyjából egy tucat rendőr kísérte.

Gyomrossal felérő inflációs adat érkezett

Gyomrossal felérő inflációs adat érkezett

4 százalék felett maradt az infláció.

Már 30 milliárd forintot kerestek Mészáros Lőrincék az autópályákon

Már 30 milliárd forintot kerestek Mészáros Lőrincék az autópályákon

Jelentős új építésbe még nem fogtak bele.

Lázár János betartotta, amit ígért

Lázár János betartotta, amit ígért

A nyáron érkezett 131 új autóbusz után újabb 869 járművel gyarapodik a MÁV-csoport flottája, ugyanis eredményesen zárult a buszbeszerzésre meghirdetett közbeszerzési eljárás. Az év eleji 10 miniszteri vállalás egyike volt az ezer vadonatúj autóbusz a beszerzése, amivel a MÁV-csoport VOLÁN-flottája lehet Európa egyik legnagyobb és legfiatalabb közszolgáltatói buszállománya. Ezzel a beszerzéssel 2027-ben már kizárólag légkondicionált autóbuszokkal szállíthatja utasait a MÁV-csoport országszerte és az autóbuszflotta 60 százaléka belföldi gyártású lesz – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

Figyelmeztet a NAV: sokan hibáztak

Nem minden nyári munka turisztikai idénymunka.

Csak Mészáros Lőrinc borait lehet inni a Sziget fesztiválon

Csak Mészáros Lőrinc borait lehet inni a Sziget fesztiválon

Kizárólagos borbeszállító lett a Dereszla, de a felcsúti milliárdos más márkáival is megismerkedhetnek a külföldi fesztiválozók.

Kellemes meglepetést hozott az augusztus a nyugdíjasoknak

Kellemes meglepetést hozott az augusztus a nyugdíjasoknak

Ebben az évben júliusról augusztusra történt meg az, ami az elmúlt években is tapasztalható volt nyár végén vagy ősz elején: egy markánsabb árcsökkenést mértünk a hazai hipermarketláncokban. Ennek köszönhetően a nyugdíjasok havi nagybevásárlása nagyjából ugyanannyiba kerül, mint egy évvel ezelőtt. Íme, az augusztusi Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168