Nagy Márton dörzsölheti a tenyerét – kifosztják az önkéntes nyugdíjpénztárakat

Az MNB összesítése szerint a legtöbb igénylést jelzáloghitelek előtörlesztése és végtörlesztése (2 473 db, az összes igénylés 48,3 százaléka, összeg alapján pedig 6,6 milliárd forint, az igénylések 52 százaléka) céljából nyújtották be a pénztártagok. Ezt követően a leggyakoribb szolgáltatás az igénylések száma tekintetében a lakás és lakóház korszerűsítése, felújítása, bővítése (1 536 db, 30 százalék; 1,4 milliárd forint, 11,2 százalék) volt. Az összegeket tekintve a második legjelentősebb cél a lakás, lakóház megvásárlása (3,4 milliárd forint, 26,7 százalék) volt.

Két levelet is fog kapni minden önkéntes nyugdíjpénztári tag.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2025 januárjára vonatkozó, az MNB-nek beküldött havi adatszolgáltatása alapján 5 064 fő nyújtott be ingatlancélú kiegészítő szolgáltatás igénylést a piaci szereplőkhöz. Ez az önkéntes nyugdíjpénztári szektor 2024. szeptember 30-i – közel 1 millió 70 ezer fős taglétszámának – mintegy fél százaléka.

