Nagy Márton elárult egy fontos számot

Nem változik a vendégmunkás kvóta.

A nemzetgazdasági miniszter 2026-ra is 35 ezer főben határozza meg a vendégmunkás kvótát – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményében.

Nem emelték a kvótát
Fotó: Depositphotos

A tárca emlékeztetett a magyarországi szabályozás részleteire, miszerint csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen, és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni. A külföldiek tartózkodása minden esetben célhoz kötött, engedélyköteles és korlátozott időre szól. Külföldi foglalkoztatására csak akkor kerülhet sor, ha az adott álláshely magyar munkaerővel nem tölthető be.

A nemzetgazdasági miniszter a vendégmunkás kvótát 2025-ben 35 ezerre csökkentette, 2026-ra pedig szintén 35 ezer főben határozza meg – tették hozzá.

