1p
Makró Fizetések Munkaerőpiac

Nagy Márton elárulta: 200 milliárd forintos adókönnyítésről tárgyalnak

mfor.hu

A miniszter a VKF-el egyeztetett.

Facebook-bejegyzésében számolt be arról Nagy Márton, hogy a munkaadókat és munkavállalókat tömörítő Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával egyeztetett.

Mint írta, véleménye szerint „az elhibázott vámmegállapodás ugyanis húsba vágó gazdasági károkat okoz. Nem csak az ipart és a munkahelyeket veszélyezteti, hanem a bérmegállapodás betartása elé is jelentős akadályt gördít.”

Hozzátette, a munkaadók és a munkavállalók is látják, hogy az elhibázott vámmegállapodás megnehezíti a minimálbér 2026-os jelentős, kétszámjegyű emelését.

Elárulta, a VKF arra tett javaslatot, hogy a szociális hozzájárulási adót a kormány 1 százalékponttal csökkentse. Nagy Márton úgy fogalmazott:

ez nem egyszerű menet, tárgyalni fogunk róla, mert legalább 200 milliárd forintos adókönnyítést jelent.

Kiemelte, emellett a VKF tagjai rögzítették, hogy a magyar munkahelyek az elsők, ezért a vendégmunkás kvóta szintjét nem szabad emelni, ahogy az országlista enyhítése is elfogadhatatlan számukra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lassan egy ország izgulhat, hogy milyen lesz a termés Mészáros Lőrinc földjein

Lassan egy ország izgulhat, hogy milyen lesz a termés Mészáros Lőrinc földjein

Szarvas mellett is lett egy új agrárcége.

Fideszes fej hullott az MNB-botrány miatt

Polner Eörs jegyezte azokat a jegybanki beszámolókat, amelyekkel kapcsolatban az Állami Számvevőszék súlyos, több száz millió forintos szabálytalanságokat állapított meg.

Lecsapott a fogyasztóvédelem

Ezúttal a videójátékokat ellenőrzik.

Leállt a kőolajszállítás Magyarországra, mert az ukránok megtámadták a Barátság vezetéket

Szijjártó Péter posztolta ki.

Az év lehetősége: árverezik a Haladás játékosok használt 2Rule mezeit

Bagóért árulja a Mészáros Lőrinc-féle 2Rule használt mezeit a Haladás felszámolója

2018-ban váltottak Mészáros Lőrinc márkájára a szombathelyi klubnál.

Folytatódhat a jó világ a benzinkutakon

Folytatódhat a jó világ a benzinkutakon

Kedden tovább csökkenhetnek az üzemanyagárak, amennyiben a kutak lekövetik a nagykereskedelmi árak mérséklődését.

Orbán Viktornak is kedves bejelentést tett a NAV

Orbán Viktornak is kedves bejelentést tett a NAV

Évente 86 liter párlatot szabad főzni jövedékiadó-mentesen. A kormányfő 2010-ben hirdette meg a pálinkafőzés szabadságát.

Libamáj nyalókától a Szent Jakab kagylóig és a tonkababig – így is ünnepelnek magyarok augusztus 20-án

Óriási üzlet a szálloda- és vendéglátóiparnak a tűzijáték. Körbenéztünk, mégis mekkora. Az átlagmagyar számára elképesztő árakkal is találkoztunk.

Mit szól ehhez Orbán Viktor? Készül a 19. szankciós csomag Oroszország ellen

Mit szól ehhez Orbán Viktor? Készül a 19. szankciós csomag Oroszország ellen

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen vasárnap bejelentette, hogy az Európai Unió 19. szankciós csomagját Oroszország ellen várhatóan szeptember elején mutatják be.

Durva adóváltozás miatt néznek ki jobban a magyar üzemanyagárak

Durva adóváltozás miatt néznek ki jobban a magyar üzemanyagárak (frissítve)

Az olajár esését követve csökkentek a hazai üzemanyagárak a héten. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ahhoz, hogy nemzetközi összevetésben kevésbé tűnjünk drágának, egy komoly adóemelés is kellett.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168