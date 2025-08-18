Nagy Márton elárulta: 200 milliárd forintos adókönnyítésről tárgyalnak

Facebook-bejegyzésében számolt be arról Nagy Márton, hogy a munkaadókat és munkavállalókat tömörítő Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával egyeztetett.
Mint írta, véleménye szerint „az elhibázott vámmegállapodás ugyanis húsba vágó gazdasági károkat okoz. Nem csak az ipart és a munkahelyeket veszélyezteti, hanem a bérmegállapodás betartása elé is jelentős akadályt gördít.”
Hozzátette, a munkaadók és a munkavállalók is látják, hogy az elhibázott vámmegállapodás megnehezíti a minimálbér 2026-os jelentős, kétszámjegyű emelését.
Elárulta, a VKF arra tett javaslatot, hogy a szociális hozzájárulási adót a kormány 1 százalékponttal csökkentse. Nagy Márton úgy fogalmazott:
ez nem egyszerű menet, tárgyalni fogunk róla, mert legalább 200 milliárd forintos adókönnyítést jelent.
Kiemelte, emellett a VKF tagjai rögzítették, hogy a magyar munkahelyek az elsők, ezért a vendégmunkás kvóta szintjét nem szabad emelni, ahogy az országlista enyhítése is elfogadhatatlan számukra.