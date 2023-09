Nagy Márton elárulta a béremelés mértékét és odaszúrt Matolcsy Györgynek

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter „reálisnak tartja a minimálbéreknél a 10 százalékos emelést” – írja az Index, miután megkérdezte a tárcavezetőt az AI Summit konferencián. A miniszter szerint a második negyedév volt a mélypont, ezt követően visszapattanás várható.

Nagy Márton tízszázalékos minimálbér-emelést is elképzelhetőnek tart. Fotó: MTI

„Várakozásom szerint

2023-ban nulla körül alakulhat a GDP növekedése, az idei év fogyasztási sokkja miatt a kormány által korábban jelzett 1,5 százalékos prognózis nem tartható.

És ez a probléma is: a fogyasztási sokknak helyre kell állnia. Ehhez az infláció letörése a legfontosabb, amelyre már novemberben is jelentős esély mutatkozik, várhatóan egy számjegyűre apad” – mondta Nagy Márton a lapnak, aki hozzátette, szerinte már augusztusban emelkedtek a reálbérek, és szeptemberben történhet jelentősebb kiugrás.

A tárcavezető közölte, „a miniszterelnök álláspontja az irányadó: idén az egyszámjegyű infláció a legfontosabb, jövőre pedig a gazdaság helyreállítása. Ez a prioritás a kormány számára. Az idei átmeneti lassulás után, 2024-ben helyreállítjuk a gazdaságot” – fűzte hozzá. Mint mondta, Jelenleg „az infláció eszi meg a béreket”, így ha az infláció csökken, akkor a bérek vásárlóereje nő.

Nagy Márton azt is jósolta, hogy szeptembertől az infláció olyan mértékben csökken, hogy az effektív kamatláb ennél alacsonyabb lesz, majd „ezért át kell gondolni, hogy az egyszámjegyű infláció kialakulása után mi a hosszú távú cél, mi az új egészséges szint”. Mint mondta, ez a jegybank hatásköre, ám – mint mondta – ez azt is jelenti, a jegybank nem szeretne akkora bérkiáramlást látni, mint a kormány, Matolcsy Györgyék ilyen hozzáállása pedig „sajnos jövőre a gazdaság helyreállítását nehezíti”. Nagy Márton úgy vélte, minden a fogyasztáson keresztül állhat helyre, természetesen úgy, hogy az infláció továbbra is egy számjegyű marad.