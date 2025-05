Nagy Márton elárulta: már tárgyal a kormány a legújabb árrésstopról

Közelít az árrésstop a patikákba is.

A vény nélkül kapható gyógyszerek árának csökkentéséről már korábban is beszélt a kormány, de úgy tűnik, az intézkedés a közeljövőben megvalósulhat. Az élelmiszerek után a kormány a drogériákban vezetett be árrésstopot.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter parlamenti expozéban mutatta be a jövő évi költségvetést a törvényről szóló parlamenti vitában. A Portfolio tudósítása szerint Nagy az alábbi célokat emelte ki:

