Nagy Márton fontos bejelentést tett, és elárult egy dátumot

A miniszter posztjából végül az is kiderült, hogy a Költségvetési Tanács véleményének birtokában a kormány május 6-án nyújtja be a 2026-os költségvetést az Országgyűlésnek.

Mindezek mellett, jelentős, 13 százalékos minimálbéremeléshez és garantált bérminimum emeléshez is biztosít forrást a költségvetés tervezete – tette hozzá a miniszter.

Nagy Márton a költségvetés részleteivel kapcsolatban közölte, 2026-ban jelentős béremelésekre is sor kerülhet. Mint írta:

A költségvetésben nyugdíjellátásra 2026-ban összesen 7700 milliárd forintot szánnak, ezen belül a várt 4,1 százalékos gazdasági növekedés esetén nyugdíjprémium fizetésére is lehetőség nyílik, amelyre a költségvetés biztosítja a forrást.

