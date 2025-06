Nagy Márton: „Karácsony Gergely újra hazudik”

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

„Karácsony Gergely újra hazudik! A szerencsejátékot érintő iparűzési adómódosítás egy adószabályozási hiányosságot szüntet meg és csak a Szerencsejáték Zrt.-t érinti. A módosítás a kaszinókra nem vonatkozik! Az NGM hamarosan külön közleményben is tisztázni fogja a helyzetet, az adóügyi szakmai kérdéseket is rendezve. Vigyázat! A főpolgármester újra el akarja terelni a figyelmet arról, hogy a Karácsony-Tisza koalíció csődbe vitte az ország leggazdagabb városát” – posztolta ki a nemzetgazdasági miniszter.

