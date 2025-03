Nagy Márton kinevezett maga mellé egy fontos embert

A gazdasági tárca közleményben emlékeztetett, Kisgergely Kornél elődje, Banai Péter Benő 1998 óta dolgozott a Pénzügyminisztériumban, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumban, amely egyben első munkahelye volt. Felidézték, 2014 óta töltötte be az államháztartásért felelős államtitkári posztot. Mint arról lapunk is beszámolt, Banai Péter Benő 2025 április végével távozik az NGM-ből, munkáját az MNB-ben folytatja tovább.

Felidézik, az új államtitkár karrierjét a Mol kockázatkezelési területén kezdte, majd 4 éven keresztül dolgozott a jegybankban a Pénzügyi Elemzések és a Monetáris Stratégia szakterületeken. 2013 márciusától pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár volt, ezalatt az Államadósság-kezelő Központ igazgatóságának elnöki tisztségét is betöltötte. 2013 és 2016 között az Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgatója, 2016 és 2019 között a Hiventures vezérigazgatója volt. 2019. augusztus 1-jétől az MFB Pénzügyi Divíziójának vezetését látta el. 2022. június 1-jétől az EXIM vezérigazgatója és az Igazgatóság elnöke.

