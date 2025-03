Nagy Márton lassan, hogy mindenki értse, elmagyarázza, mit miért tesz

A Nemzetgazdasági Minisztérium sajtóosztálya hívta fel lapunk figyelmét Nagy Márton közösségi oldalán megjelent videójára, amelynek témája a 2026-os költségvetés.

A bejegyzésben a miniszter úr az alábbi információkat osztja meg:

„Hogy áll a költségvetés tervezése? Mi most az ütemezés?

Elkezdtük a 2026 évi költségvetés megtervezését. Úgy számolunk, hogy április 20-a körül átadjuk a Költségvetési Tanácsnak a 2026 évi költségvetést. Június elején benyújtjuk a parlamentbe, június közepén 15-e környékén lehet zárószavazás a parlamentben, így nyárra lesz költségvetésünk 2026-ra.

Na jó, de mi lesz benne, mik a sarokpontok?

A rezsivédelem természetesen folytatódik, nem feledkezünk meg a nyugdíjasok 13. havi nyugdíjáról és persze az új bejelentésekről : a háromgyerekes édesanyák SZJA mentességéről és a kétgyerekes édesanyák esetén is az első lépésben, 40 éves korig ki tudjuk fizetni az SZIA mentességet. És persze a nyugdíjasok is jönnek: áfa visszatérítés tekintetével, zöldség, gyümölcs, tejtermékek után az áfa visszatérítésről is számunk a költségvetésben.

Mennyi az annyi? Mindenkit ez érdekel.

2026-ra 3,5 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolunk. Ez lesz a célérték.”