Nagy Márton magyarázatai főszerepben lehetnek a jövő héten

A nemzetgazdasági miniszer Nagy Márton több számot kommentálhat a hazai gazdaságról a jövő héten. A publikálandó adatok, az MTI jelentése szerint a következők:

Hétfőn az ipari termelői árak júliusi statisztikáját publikálják. Júniusban az ipari termelői árak átlagosan 5,1 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 3,3, az exportértékesítésé 6 százalékkal felülmúlták az előző év júniusi értékeit. Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni éves szintű gyengülése, valamint az előállítási költségek növekedése okozta.

Vajon mit rejtenek a részletek?

Kedden a GDP második negyedévi részletes adatai ismerteti a KSH második becslése alapján. Az első becslés szerint Magyarország bruttó hazai termékének volumene az idei második negyedévben a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,4 százalékkal bővült a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint.

Szerdán a turisztikai szálláshelyek forgalmának júliusi adatai közli a KSH. Júniusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken csaknem 1,9 millió vendég 4,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,4, a vendégéjszakáké 5,1 százalékkal volt több az egy évvel korábbinál, amelyhez az idén júniusra eső pünkösdi hosszú hétvége is hozzájárult. Idén január–júniusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 13 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Csütörtökön teszi közzé a hivatal a kiskereskedelem júliusi teljesítményét. Júniusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,5 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene éves szinten. Idén január–júniusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 3,1 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Pénteken a júliusi ipari termelés első becslését ismerteti a statisztikai hivatal. Júniusban az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezett a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,2 százalékkal kisebb volt a 2025. májusinál. Idén január–júniusban az ipari termelés 3,9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.