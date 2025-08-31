Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Makró Nagy Márton

Nagy Márton magyarázatai főszerepben lehetnek a jövő héten

mfor.hu

A jövő héten minden nap fontos nemzetgazdasági mutatószámokat közöl a KSH. Többek között a második negyedévi GDP szerény növekedés részletes bemutatását is.

A nemzetgazdasági miniszer Nagy Márton több számot kommentálhat a hazai gazdaságról a jövő héten. A publikálandó adatok, az MTI jelentése szerint a következők:

Hétfőn az ipari termelői árak júliusi statisztikáját publikálják. Júniusban az ipari termelői árak átlagosan 5,1 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 3,3, az exportértékesítésé 6 százalékkal felülmúlták az előző év júniusi értékeit. Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni éves szintű gyengülése, valamint az előállítási költségek növekedése okozta.

Vajon mit rejtenek a részletek?
Vajon mit rejtenek a részletek?
Fotó: Depositphotos

Kedden a GDP második negyedévi részletes adatai ismerteti a KSH második becslése alapján. Az első becslés szerint Magyarország bruttó hazai termékének volumene az idei második negyedévben a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,4 százalékkal bővült a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint.

Szerdán a turisztikai szálláshelyek forgalmának júliusi adatai közli a KSH. Júniusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken csaknem 1,9 millió vendég 4,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,4, a vendégéjszakáké 5,1 százalékkal volt több az egy évvel korábbinál, amelyhez az idén júniusra eső pünkösdi hosszú hétvége is hozzájárult. Idén január–júniusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 13 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Csütörtökön teszi közzé a hivatal a kiskereskedelem júliusi teljesítményét. Júniusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,5 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene éves szinten. Idén január–júniusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 3,1 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Pénteken a júliusi ipari termelés első becslését ismerteti a statisztikai hivatal. Júniusban az ipari termelés volumene 4,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezett a kiigazítatlannal. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,2 százalékkal kisebb volt a 2025. májusinál. Idén január–júniusban az ipari termelés 3,9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala

A szombati indulást a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Panyi Miklós közölte.

Ezt az adatot Orbán Viktorék nem mutogatják szívesen – A hét ábrája

Ezt az adatot sem mutogatja a kormány – A hét ábrája

Vásárlóerőt tekintve pocsékak a magyar bérek.

rrrrrrrr

Keleti csukás: valami váratlan történt Csányi Sándor családi cégének üzbegisztáni bizniszével

Egy év után már törlik is az üzbég üzletért felelős vagyonkezelőt.

Már Rogán Antal se látja a fényt az alagút végén?

Már Rogán Antal se látja a fényt az alagút végén?

Változatlanok maradnak a háború súlyos gazdasági terhei a miniszter szerint.

Alkalmazkodó huszárokat képez a magyar honvédség, NATO-katonák is jönnek

Alkalmazkodó huszárokat képez a magyar honvédség, NATO-katonák is jönnek

Másfél hónapig gyakorlatoznak.

Nem maradt teljesen egyedül Brüsszelben Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Nem maradt teljesen egyedül az unióban Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Hallott számára kedves hangokat is a védelmi miniszteri tanácskozáson.

Trump dühöng, hatalmas gyomrost kapott a bíróságon

Törvénytelennek találta a feljebbviteli bíróság a legtöbb kivetett vámot.

Durva benzinár-emeléssel riogatnak

Durva benzináremeléssel riogatnak

Miközben az olaj világpiaci ára továbbra is kiegyensúlyozott, és minimális mozgást láttunk a tőzsdéken, a magyar ellátás kapcsán kérdőjelek merültek fel. Miután az ukrán drónok sikeresen támadják Oroszország területén a szállítási és finomítói kapacitásokat, időlegesen ismét leállt a Molt is ellátó Barátság kőolajvezetéken a tranzit. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális elemzése szerint, a napvilágot látott nyilatkozatok ellenére az idei évben ennek nem lesz érdemi hatása sem a magyar ellátásra, sem az árakra.

Ezt tárják fel a bankkártya-adatok a dráguló pizzáról és a lángosról

Ezt tárják fel a bankkártya-adatok a dráguló pizzáról és a lángosról

Az éttermi költések emelkedését is mutatják a bankkártya-használati adatok, és kiderült, mennyi az idei pizza és lángos.

Kapott a kormány 100 milliárdot az uniótól – de senki nem lát belőle egy vasat sem

Kapott a kormány 100 milliárdot az uniótól – de senki nem lát belőle egy vasat sem

Egyetlen pályázatot sem írtak ki, a pénz teljesen elveszhet.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168