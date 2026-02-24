Nagy Márton megnevezett négy nagybankot, amelyek maradhatnak az országban

Nagy Márton a közszolgálati egyetemen tartott előadásában továbbvitte azt a múlt keddi gondolatmenetét, amely szerint az országban csak öt nagybank maradhat – és az ötből négyet meg is nevezett:

„az OTP, az MBH Bank, a K&H és az UniCredit mellett az ötödik hely jelenleg kiadó”

– idézi a miniszter szavait az MTI.

Az MNB 2021 óta érvényes besorolása alapján jelenleg hét nagybank van az országban, a felsorolt négy mellett az Erste, a Raiffeisen és a CIB, előbbi kettő osztrák, utóbbi olasz tulajdonú. Akárcsak a négyesébe beleválogatott UniCredit, míg a K&H belga, az OTP és MBH magyar tulajdonú, utóbbi jelentős részben Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik – írja a 444.