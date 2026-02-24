1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Bank Nagy Márton

Nagy Márton megnevezett négy nagybankot, amelyek maradhatnak az országban

mfor.hu

Az ötödik hely még kiadó szerinte.

Nagy Márton a közszolgálati egyetemen tartott előadásában továbbvitte azt a múlt keddi gondolatmenetét, amely szerint az országban csak öt nagybank maradhat – és az ötből négyet meg is nevezett:

„az OTP, az MBH Bank, a K&H és az UniCredit mellett az ötödik hely jelenleg kiadó”

– idézi a miniszter szavait az MTI.

Az MNB 2021 óta érvényes besorolása alapján jelenleg hét nagybank van az országban, a felsorolt négy mellett az Erste, a Raiffeisen és a CIB, előbbi kettő osztrák, utóbbi olasz tulajdonú. Akárcsak a négyesébe beleválogatott UniCredit, míg a K&H belga, az OTP és MBH magyar tulajdonú, utóbbi jelentős részben Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik – írja a 444.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor tovább emelné a tétet Ukrajna ügyében

Nem lehet Ukrajnát „csak úgy” levágni az európai áramhálózatról – figyelmeztetnek a szakértők

Szombaton Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarország addig nem szállít Ukrajnának elektromos áramot, míg újra nem indul az olajszállítás a Barátság vezetéken, vasárnap ugyanakkor Szijjártó Péter már megengedőbb hangnemet ütött meg. Azt ugyanakkor nem lehet tudni, hogy mindez diplomáciai okokból történt, vagy egyszerűen szembesült a kormány azzal, hogy technikailag nem lehetséges levágni az ukránokat az európai hálózatról. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok a választási kampány fontos része lesz.

Rég nem látott bejelentésre készülhet holnap Varga Mihály

Rég nem látott bejelentésre készülhet kedden Varga Mihály

Végre kijött egy jó inflációs adat, és a forint árfolyama is stabil, ezért az elemzők azt várják, holnap kamatcsökkentésről dönthet a Monetáris Tanács – egyebek mellett erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend FM hétfői adásában.   

Az éj leple alatt támadták meg a Barátság vezeték egyik fontos pontját

Az éj leple alatt támadták meg a Barátság vezeték egyik fontos pontját

Hétfőre virradóra ért támadás egy olajszivattyú-állomást.

Balog Zoltán ökumenikus alapítványa 70 millió forintot kapott a jegybanktól

Jegybanki tízmilliók landoltak Balog Zoltán ökumenikus alapítványánál

Balog Zoltán kurátorként dönthet a jegybank által adott támogatás sorsáról. Régi kapcsolat van a jegybank és az ökumenikusok között.

A mosoly fagy az arcára, ha keddre hagyja a tankolász

A mosoly fagy az arcára, ha keddre hagyja a tankolást

Már csak pár óra és életbe is lép az árváltozás.

A választásokig nem várható sétagalopp, de Varga Mihályék segíthetnek

A hétfő reggel megjelent, még mindig negatív beruházási adatokat értékelték hazai makrogazdasági elemzők.

Lehullt a lepel: ezért is lehetett gyenge éve a 2025-ös a magyar gazdaságnak

A Központi Statisztikai Hivatal hétfő reggeli közlése szerint a tavalyi negyedik negyedévi beruházások a nyers adatok szerint 1,3, szezonálisan kiigazítva 1,7 százalékkal voltak alacsonyabbak, mint 2024 azonos időszakában. Pedig nagyon alacsony volt a bázis.

Bingó! Minden összejött Varga Mihályéknak a várva várt lépéshez

Tizenhat havi tartás után a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa valószínűleg csökkenteni fogja a jegybanki alapkamatot. Az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők várakozásai azonban nem egyhangúak: vannak, akik biztosak a februári kamatvágásban, mások viszont csak márciusra várják a monetáris lazítási ciklus megkezdését. Igaz, utóbbi csoport véleménye szerint is mind az inflációs mutatók, mind a hazai fizetőeszköz stabilitása megteremtette a változtatás lehetőségét.

Pintér Sándor III/II-es volt államtitkára visszavonhatatlan lépésre szánte el magát

Pintér Sándor egykori III/II-es volt államtitkára visszavonhatatlan lépésre szánta el magát

Május végétől már nem létezik Tasnádi László kalandos történetű cége.

Az igazi védőpajzs a megfelelően nagy devizatartalék meg egy normális gazdaságpolitika – mondja a Hold Alapkezelő alapítója

Szabó László a február 18-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 92. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168