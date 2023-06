Nagy Márton megnevezte az inflációs lassulás okát

Mint arról beszámoltunk, a KSH közlése szerint májusban 21,5 százalékra csökkent az infláció mértéke éves alapon, ami a januári tetőhöz képest már több mint 4 százalékpontos csökkentést, a legutóbbi, áprilisi adathoz képest pedig 2,5 százalékpontos mérséklődést jelent.

Nagy Márton kifejtette, hogy 2020 novembere óta most fordult elő először, hogy az előző hónaphoz képest is csökkent (átlagosan 0,4 százalékkal) az inflációs adat. Mindez szerinte azt jelzi, hogy a fogyasztói árak mérséklődése egyre dinamikusabb, a kormányzati intézkedések pedig működnek.

A gazdaságfejlesztési miniszter külön hangsúlyozta, hogy az élelmiszerinfláció mértéke az éves alapon mért átlaghoz képest jelentősebben, közel 4,5 százalékponttal csökkent az áprilisi adatokhoz képest. Mindeközben havi alapon az élelmiszerek közül a sajt 2,3, a rizs 1,7, a baromfihús pedig 0,6 százalékkal került kevesebbe, de a háztartási energia esetében is mérséklődés látható, így például a vezetékes gázért 6,4 százalékkal kellett kevesebbet fizetni. Az adatok visszaigazolták, hogy a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az infláció mérséklődése egyre nagyobb ütemű, az év második felében pedig tovább gyorsul - áll a közleményben.

Nagy Márton biztos abban, hogy decemberben már csak egyszámjegyű lesz az infláció. Fotó: MTI

Nagy Márton hangsúlyozta, hogy az infláció elleni harc a kormány egyik nagy vállalása, és bizonyos, hogy az év végére egyszámjegyűvé válik a szankciós infláció. Ezt a folyamatot erősíti szerinte a kiskereskedelemben június 1-én elindult kötelező akciózás, valamint a július 1-én induló online árfigyelő rendszer bevezetése is. Az intézkedéseknek köszönhetően már most is a vásárlók rendelkezésére áll egy 20 termékből álló akciós árú élelmiszerkosár, míg júliustól kezdődően 60 termékkörre vonatkozóan válnak napi szinten megismerhetővé a legkedvezőbb fogyasztói árak. A miniszter kifejtette, hogy az intézkedéseknek köszönhetően a verseny fokozódik, ami egyre inkább visszaszorítja az inflációt.

(MTI)