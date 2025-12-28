Nagy Márton minisztériuma szerint több százezer magyar cégen segítettek

Kiemelték, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét: a hazai cégek 99 százaléka a kkv-szektorhoz tartozik, és a foglalkoztatottak 72 százalékának biztosít megélhetést.

A kormány ezért 2010 óta következetesen támogatja a kkv-kat adó- és adminisztrációcsökkentő intézkedésekkel, valamint célzott programokkal.

A vállalkozások finanszírozását segíti az októberben bevezetett fix 3 százalékos kkv-hitel, valamint az „1+1” KKV Beruházásélénkítő Program második üteme.

Emellett a tavaly elindított Demján Sándor Program több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, hozzájárulva termelékenységük növeléséhez és méretugrásukhoz – ismertették.

„A háborús ellenszél ellenére a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével újabb lépéseket tesz a vállalkozások terheinek csökkentésére. A 11 pontos adócsökkentési csomag a tényleges vállalkozói igényekre épül, és minden vállalati struktúra számára kedvező változásokat hoz” - írták.

A 11 pontos adócsökkentési program fő elemeit felsorolva az NGM közölte: emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára; nő az egyéni vállalkozók költséghányada, csökkentve az adóalapot; megszűnik a szocho-adóalapszorzó a főállású egyéni vállalkozóknál; bővül a kisvállalati adó (kiva) jogosulti köre; adókedvezmények segítik a kármentesítési és tisztaipari beruházásokat; támogatást kapnak az energetikai infrastrukturális beruházások; emelkednek a kiskereskedelmi adó sávhatárai; fél évvel eltolódik az üzemanyagok jövedéki adójának valorizációja; emelkedik a társasági adóelőleg gyakoriságának értékhatára; nőnek a mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámolókészítés értékhatárai; három intézkedés jelentősen csökkenti az egyéni vállalkozók adminisztrációs terheit.

A minisztérium szerint a kormány célja változatlan: csökkenteni a vállalkozások terheit, ösztönözni a beruházásokat, megvédeni a munkahelyeket és erősíteni a magyar kkv-k versenyképességét.

(MTI)