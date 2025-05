Nagy Márton nem áll meg: a gyógyszertárakba is betoppanhat az árrésstop?

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Árrésstop már a háztartási cikkekre is.

De ez persze csak sejtetés a minisztertől, afféle teaser poszt, nem hivatalos bejelentés. Hivatalos bejelentésnek esetleg az volt tekinthető, amikor Nagy hétfő délelőtt videón közölte: megy a DM-be, mert mától él a drogériás árrésstop, és végre olcsóbbak a fogkrémek, szóval most vesz a gyerekeinek is.

Az elmúlt hónapok hasonló eseményei alapján ez nagyon erős jelzés, és szinte biztosra vehető, hogy Nagy az árrésstopot kiterjeszti a patikákra, illetve a nem támogatott gyógyszerekre vagy azok egy részére is – véli a posztot kiszúró hvg.hu .

Nagy Márton posztja alapján nagyon úgy néz ki, hogy a patikákba is beszökhet az árrésstop.

