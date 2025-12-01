2p
Makró Bank Európai Unió GDP Hitelminősítés Infláció Németország Nagy Márton Nemzetgazdasági Minisztérium

Nagy Márton: Nem tudjuk csökkenteni a hiányt

mfor.hu

Meghallgatta a parlament gazdasági bizottsága Nagy Mártont, a képviselők kérdezhettek is a minisztertől. Az idei évre 0,5 százalékos GDP-növekedést vár, és az alacsony növekedés miatt keményen odaszólt a német kormánynak. A bankokat sem kímélte.

„Idén 0,5 százalékos, jövőre pedig 3 százalékos GDP-növekedés várható. Az első negyedévben akár 2-essel is kezdődhet az inflációs adat” – mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszer a parlament gazdasági bizottsága előtt hétfőn. Az átlagos inflációt jövőre 3,6 százalékra várja a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Nagy szerint azért nincs 2 százalékos GDP-emelkedés, mert a német gazdaság szenvedése ezt elviszi. A 2025-ös költségvetést 3,5 százalékos növekedéssel tervezték meg. „A jelenlegi német kormány nem képes az ország gazdaságának gerincét adó iparát megvédeni. Hazaáruló az a kormány, amelyik nem képes megvédeni a saját iparát a kínaiaktól” – idézi a miniszter szavait a Portfolio. Szerinte a németek fedezetlen költekezésbe kezdtek gazdasági növekedés nélkül, és ezt nem tartja jó iránynak.

A bankoktól plusz 180 milliárd forintot szedhetnek be jövőre
A bankoktól plusz 180 milliárd forintot szedhetnek be jövőre
Fotó: Wikipédia

A miniszter arról is beszélt, hogy fontosnak tartja, hogy a bankoktól jövőre plusz 180 milliárd forintot szednek be. „Parkoltatják az emberek pénzét, szénné keresték magukat a bankok” – tette hozzá. 

A kormány az idei és a jövő évi hiánycélt is 5 százalékra emelte, de a következő hónapokban tovább romolhat a költségvetés helyzete. Nagy elismerte, hogy nem tudják csökkenteni az államháztartás hiányát, és szerinte az államadósság idén és jövőre is stagnálhat. Úgy látja, az uniós források befagyasztása nem jelent semmilyen növekedésbeli hátrányt Magyarországra nézve. 

A Moody's nem változtatott Magyarország hitelminősítési besorolásán, a Fitch értékelése december 5-én, pénteken érkezik. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Akár még nagy baj is lehet a munkaerőpiacon

Még nem kell kongatni a vészharangokat, de akár még nagy baj is lehet a munkaerőpiacon

Erről is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői délelőtti adásában a legfrissebb, októberi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat értékelve. Emellett maradt idő arra is, hogy elmondja, szerinte 2026-ban mibe lehet érdemes fektetni. 

Ezen a Pest megyei településen már januártól kutyaadót kell fizetni

Ezen a Pest megyei településen már januártól kutyaadót kell fizetni

Az önkormányzatoknak lehetővé tette a jelenlegi kormány, hogy ebrendészeti hozzájárulást vessenek ki. Szigethalmon élnek a lehetőséggel, január 1-től évi hatezer forintot kell fizetni a kutyák után. Vannak kivételek a szabály alól.

96 milliárd a tét: szabad kezet ad a kormány a SZÉP-kártyásoknak

96 milliárd a tét: szabad kezet ad a kormány a SZÉP-kártyásoknak

Hétfőtől újra megnyílik egy lehetőség.

Fél évvel meghosszabbítják a díjmentességet a vállalkozásoknak

Fél évvel meghosszabbítják a díjmentességet a vállalkozásoknak

Gáláns lépés a Garantiqától.

Ha ez így megy tovább, a kutak fognak fizetni, hogy tankoljunk

Ha ez így megy tovább, a kutak fognak fizetni, hogy tankoljunk

Megint csökkenhetnek az árak keddtől.

Petschnig Mária Zita: Magyar Péter soha nem kért tanácsot tőlem

A Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa a november 26-ai élő műsorunk vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 88. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Jó hírt kapott, aki az Aldiban, a Lidlben vagy a Pennyben vásárol

Jó hírt kapott, aki az Aldiban, a Lidlben vagy a Pennyben vásárol

Olcsóbb lett a bevásárlás.

Valami megmozdult a magyar gazdaságban? Emelkednek az indexek

Valami megmozdult a magyar gazdaságban? Emelkednek az indexek

A november mondjuk általában erős hónapnak számít.

Elpárolgott 178 millió euró a magyar külkereskedelmi mérlegből

Elpárolgott 178 millió euró a magyar külkereskedelmi mérlegből

Nagyot esett az exportunk.

Mi történik? Tódul a nép az egészségpénztárakba

Mi történik? Tódul a nép az egészségpénztárakba

80 ezer új belépő.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168