Nagy Márton: Nem tudjuk csökkenteni a hiányt

„Idén 0,5 százalékos, jövőre pedig 3 százalékos GDP-növekedés várható. Az első negyedévben akár 2-essel is kezdődhet az inflációs adat” – mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszer a parlament gazdasági bizottsága előtt hétfőn. Az átlagos inflációt jövőre 3,6 százalékra várja a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Nagy szerint azért nincs 2 százalékos GDP-emelkedés, mert a német gazdaság szenvedése ezt elviszi. A 2025-ös költségvetést 3,5 százalékos növekedéssel tervezték meg. „A jelenlegi német kormány nem képes az ország gazdaságának gerincét adó iparát megvédeni. Hazaáruló az a kormány, amelyik nem képes megvédeni a saját iparát a kínaiaktól” – idézi a miniszter szavait a Portfolio. Szerinte a németek fedezetlen költekezésbe kezdtek gazdasági növekedés nélkül, és ezt nem tartja jó iránynak.

A bankoktól plusz 180 milliárd forintot szedhetnek be jövőre

Fotó: Wikipédia

A miniszter arról is beszélt, hogy fontosnak tartja, hogy a bankoktól jövőre plusz 180 milliárd forintot szednek be. „Parkoltatják az emberek pénzét, szénné keresték magukat a bankok” – tette hozzá.

A kormány az idei és a jövő évi hiánycélt is 5 százalékra emelte, de a következő hónapokban tovább romolhat a költségvetés helyzete. Nagy elismerte, hogy nem tudják csökkenteni az államháztartás hiányát, és szerinte az államadósság idén és jövőre is stagnálhat. Úgy látja, az uniós források befagyasztása nem jelent semmilyen növekedésbeli hátrányt Magyarországra nézve.

A Moody's nem változtatott Magyarország hitelminősítési besorolásán, a Fitch értékelése december 5-én, pénteken érkezik.