Nagy Márton: nyár végéig valószínűleg marad az árrésstop

Kapcsolódó cikk Nagy Márton: a DM, a Müller és a Rossmann is megkaphatja az árréscsökkentést Vizsgálják ennek lehetőségét.

Az árrésstop kiterjesztését nem élelmiszer jellegű termékekre, például mosó- és mosogatószerekre pedig május 7-én tárgyalja majd a kabinet. Ezután vezethetik be a javaslat szerint, de hogy ez mikor történhet meg, a boltokon is múlik, mondta.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!