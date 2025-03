Nagy Márton nyugtatja az önkormányzatokat: csak a javukat akarja

Hozzátették: a helyi önkormányzatok számára továbbra is befektetési lehetőséget jelent a csak általuk vásárolható Önkormányzati Magyar Államkötvény, amely egyszerre ötvözi a rugalmasságot és a magas hozamot. Az adott önkormányzat bármikor megveheti és eladhatja a kötvényt, amelynek éves hozama megegyezik a jegybanki alapkamattal (jelenleg 6,5 százalék).

Mint ismertették, a konstruktív megbeszélésen egyértelművé vált, hogy az önkormányzatok pénzügyi autonómiája és döntési szabadsága továbbra is megmarad, az nem sérülhet. Az önkormányzatok továbbra is szabadon rendelkezhetnek pénzükkel, adminisztratív vagy pénzügyi többletteher nélkül. Szabadon választhatják meg kereskedelmi banki kapcsolataikat, napi pénzügyi tevékenységüket (utalások, banki hitelfelvétel) változatlanul végezhetik.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!