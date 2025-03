Nagy Márton reagált Magyar Péter osztogatására

“Hát, nehéz kommentálni, de saját véleményem azért van erről. Három dolog jut erről eszembe, az első: “ingyen sör, örök élet!” – ezzel kezdte a válaszát Nagy Márton az ATV kérdésére a Kutyapárt korábbi szlogenjét idézve arra, hogy kommentálja Magyar Péter március 15-i beszédében elhangzott adócsökkentési és a költségvetést érintő bejelentéseket.

A Magyar Péter által bejelentett “népszavazási” kérdések közt egy 200 ezer forintos nyugdíjas SZÉP kártyát helyezett kilátásba – azaz tette fel szavazásra, emellett a gyógyszerek áfáját nulla kulcsossá tenné, az egészséges élelmiszerek áfáját 5 százalékossá. De egykulcsos, 9 százalékos személyi jövedelemadót jelentett be, mint népszavazási kérdést a mostani 15 százalékos helyett, és a Tisza visszaállítaná a KATA-t eredeti formájában.

Nagy Márton minderre most Magyar Péter bejelentéseire vonatkozó ATV kérdésre visszakérdezett: “Valaki azt kiszámolta, hogy ez mennyibe kerül?„ Egy nagyjából 3000 milliárd forint fölötti csomagról van szó, amit elsorolt, már csak azokat is összeadva – reagált a nemzetgazdasági miniszter. A kérdésünkre Nagy Márton azt mondta: mindez “kicsit hasonlít a Gyurcsány-féle bejelentésre 2006-ban, amikor mindent odaadott. Aztán államcsőd lett a végén belőle”.

De Nagy Márton azt is hangsúlyozta a Tisza elnökének a bejelentései kapcsán: “jó lenne, hogyha tényleg olyan új ötlettel jönne elő, ami a saját ötlete, mert az egykulcsos adórendszert a Fidesz vezette be, 2000-ben, aztán a következő Orbán-kormány 2011-ben 16 százalékkal, majd 15 százalékra csökkent az egykulcsos adónak a mértéke 2016-tól”.

De mint a miniszter most emlékeztetett: “már évek óta mondja a Orbán-kormány és a miniszterelnök is, hogy a cél a 9 százalékos egykulcsos adó. Jó lenne, hogyha önálló ötletekkel is előállna” Magyar Péter – írta az ATV.hu