Nagy Márton számít a magyar vásárlókra, de másokra is

Nagy Márton közölte, hogy a kormány a lehető legmagasabb növekedésért harcol – vannak kontroll alatt álló és a kormány kontrollján kívül eső folyamatok is. A belső kereslet rendben van, a külső kereslet nincs – tette hozzá. A fogyasztás növekedése tovább erősödik a következő negyedévekben, a GDP-növekedés hajtóereje a következő negyedévekben is a fogyasztás maradhat, a beruházások 2025 végétől erősíthetik a növekedést.

