Nagy Márton szavai miatt ütik és zuhan a forint

Nem tudott talpra állni a hazai fizetőeszköz kedd délelőtt. A forint a nemzetgazdasági miniszter szavaira kezdett újabb, jelentős gyengülésbe. Nagy Márton az Index kedden megjelent interjújában arról beszélt: a magyar gazdaság az alacsonyabb kamatokra vár, és ha a Varga Mihály vezette jegybank óvatosabb is, a lépést még mindig jobb később meghozni, mint soha – írja a Világgazdaság.

Továbbra is gyengélkedik a forint, ami az előző héten, az MNB kamatdöntését követő galamblelkű monetáris politikai üzenetek következtében került lejtőre. A trend kedden sem tört meg, sőt, az esés fokozódott kedden, közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt. A mai fointesés mögött Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavai állhatnak, aki ismét a kamatcsökkentés mellett tört lándzsát, és a kormány árszabályozó politikája mellett is kiállt egy friss interjúban.

Az euró jegyzése kedd délelőtt stabilan a 390-es szint fölé került, rövid ideig 391 felett is járt a keresztárfolyam. Fél 11-kor 390,9 foint volt a váltási árfolyam, ez 0,6 százalékos leértékelődést jelent a hazai pénz számára.

